Ibon: "La entrada de Moussa cambió el partido"

No hay pizarra que cambie ese guion. El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, reconoció la superioridad física del UCAM Murcia, guiado por Moussa Diagne, en una segunda parte que terminó por decantar la balanza en contra de los intereses cajistas (87-69).

"La entrada de Moussa cambia el partido. Es +27 para ellos en 12 minutos. Ha subido el nivel de energía y el nivel físico de su equipo. Lo han seguido. Nosotros hemos perdido energía atrás, pisando ellos la pintura con mucha facilidad en el uno contra uno. Y hemos llegado a los últimos minutos sin opciones de competir por el partido", manifestó en sala de prensa el técnico vasco.

Más intensidad

La deriva de estos dos últimos meses de competición en Liga ACB es más que preocupante para el Unicaja. Navarro explicó de inicio que los murcianos entraron en juego con "muchísimo acierto e intensidad. Hemos repetido la mala entrada en Burgos. Después otra vez hemos tenido una mejor entrada en el segundo cuarto, con mejor uno contra uno, y hemos comenzado muy bien el tercer cuarto", recordó.

Sin embargo, todo cambia a partir de la irrupción del pívot de origen senegalés. Encadena el UCAM Murcia un 19-4 en los últimos minutos, "con Moussa espectacular". El entrenador cajista abunda en la intensidad que termina por contagiar la grada y cambia el curso del encuentro. Además, como matizó ante los periodistas, "Alberto se ha vuelto a hacer daño en el dedo".

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Faltó físico

"Han tenido más físico que nosotros, con cinco y más jugadores que han subido en el nivel de energía. Y nosotros no hemos tenido el físico necesario para poder competir", relató. Acerca de las opciones de frenar el chaparrón, Navarro aludió a que no hay pizarra que pueda frenar a un jugador que no deja de "pelear, luchar, negando líneas de pase. Incluso levantando el palacio. Es su energía, su intensidad. No ha hecho nada que no supiéramos que podía hacer", concluyó.