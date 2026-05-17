Unicaja: Peligra el play off... y hasta el noveno puesto

La temporada del Unicaja ha estado llena de baches, eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, independientemente de los motivos, si el club de Los Guindos no termina por sacar billete para el play off de la Liga Endesa, unido a las eliminaciones en la Copa del Rey y la BCL, será un fracaso deportivo. La situación es peligrosa con, ahora, los cajistas justo fuera del margen, en el noveno puesto. Se puede optar a recuperar la octava plaza, que mantiene el Surne Bilbao, pero también existe la posibilidad de despedir la temporada décimo.

Jornada 32: sin movimiento en la tabla

Después de la jornada 32, en la que ha habido derrota del Unicaja y, por suerte, también de los bilbaínos, el panorama en clave cajista se resume sin margen. Los de Jaume Ponsarnau están en el límite de los equipos que lucharán por el título doméstico en junio. Un balance de 17 victorias y 15 derrotes les deja por encima de los verdes que, aunque tienen un duelo menos debido a la suspensión por problemas técnicos ante el Joventut, cuentan con un triunfo menos (16-15). El Río Breogán se encuentra décimo, también con un encuentro más que los de Ibon Navarro y acechando con un 15-17.

Próximo duelo: un rival directo

Los malagueños suman, tras Burgos y Murcia, ocho derrotas en los últimos nueve partidos ligueros. La próxima jornada vuelven al Carpena casi un mes después para recibir, precisamente, al Río Breogán. Así, además de que la cita sea crucial para seguir aferrado a que el basket average con el Bilbao está a favor, una victoria supondría no acabar con un dibujo aún peor el curso. Y es que si el Breogán gana en Málaga, adelantará a los de Ibon Navarro en la tabla, con solo ya una jornada más para acabar la Liga Regular. Ojo, que ser décimo en la clasificación dejaría al Unicaja sin plaza para la BCL... salvo invitación o alguna otra cosa extraordinaria. Un escenario que es mejor ni imaginar.

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El Unicaja visitó Lugo en la jornada 14 de la Liga Endesa. / ACB PHOTO

Calendario complicado

Los de Luis Casimiro llegarán sin presión alguna, solo con hambre por cerrar la temporada con mejor sabor. Mientras, habrá que ver que no tiemblen las piernas a los cajistas. Tras el duelo del próximo sábado (18.00 horas), se continuará el del Olímpic (26/05, a las 20.00 horas) - en el que hay que remontar un -20 en dos cuartos- y se podrán punto, esperemos que y aparte, ante el Baskonia en el Buesa Arena (29/05). El objetivo es claro: play off, aunque no se apueste por mucho recorrido dentro del mismo.