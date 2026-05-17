El Valencia de Kameron Taylor y Yankuba Sima echa una mano al Unicaja en la lucha por una plaza en el play off

El Unicaja se quedó fuera de las posiciones de play off, por primera vez en la temporada, el pasado jueves tras caer ante el San Pablo Burgos (97-90). Desde luego, el pinchazo de este domingo en Murcia de los verdes (87-69) no ayuda al optimismo. Sin embargo, sí ha dado un poco de aire al equipo el Valencia Basket de Kameron Taylor y Yankuba Sima. Los taronja se han impuesto esta jornada al principal rival de los cajistas, el Surne Bilbao, equipo que se encuadra octavo en la clasificación, cerrando las plazas para seguir en la lucha por el título en junio.

Derrota del Bilbao

El conjunto del cajista cedido Melwin Pantzar (10 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 16 de valoración) no logró asaltar el Roig Arena en la tarde de este domingo (88-83). Los 'hombres de negro' arrancaron el choque completamente arrollados por un enchufado Valencia Basket (21-9). Pero, tras reaccionar a partir del segundo cuarto, con un gran tercer asalto (parcial de 15-31) el último capítulo se encaró con un apretado 62-60. No obstante, Kameron Taylor (16 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 20 de valoración) le echó una mano indirectamente al Unicaja liderando a los suyos ante un Jaworski que completó la cita con 31 puntos para los vascos.

Clasificación

Restan dos jornadas y media -por ese partido a terminar en Badalona, con 20 puntos de desventaja para el Unicaja-, para que acabe la Fase Regular. Los verdes suman 16 victorias en la clasificación, una menos de las 17 que luce el Surne Bilbao Basket en la octava plaza de la tabla. Aunque los vascos tienen un partido más disputado y, lo más importante, el basket average con los de Ibon Navarro perdido, por lo que en caso de igualdad a victorias en la clasificación los malagueños quedarán por delante.

Calendario

El panorama del Unicaja muestra, además de esos 20 minutos pendientes en el Olímpic de Badalona, recibir en el Martín Carpena al Breogán de Luis Casimiro y terminar la temporada en la pista del Baskonia. Mientras que al Surne Bilbao le falta jugar en Miribilla con el Bàsquet Girona y visitar Tenerife.

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¿Qué tiene que hacer el Unicaja para jugar el play off?

Es imperativo que los cajistas ganen un partido más, de los que quedan, que el Surne Bilbao, para que salgan las cuentas. La derrota de los vascos en Valencia le sigue dejando con aire para recuperar la octava plaza y colarse en el Top que librará el play off. La realidad es que, a diferencia del de el equipo de Jaume Ponsarnau, el juego del Unicaja no invita al optimismo. Pero, mientras las matemáticas salgan hay esperanza, supongo.