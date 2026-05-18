A Chris Duarte se le acaba el tiempo: límite el viernes para sus alegaciones

El 'caso Duarte' sigue abierto, pero ya en su esprint final, al menos de su primer capítulo. La temporada 2025/26 será difícil de olvidar para el club de Los Guindos. Un curso tortuoso en lo deportivo y que sigue envuelto, además, en todo el torbellino relacionado con el que fue, el pasado verano, su fichaje estrella. Tras el expediente disciplinario abierto hace ya 9 días, al dominicano entra en el esprint final para presentar sus alegaciones.

Chris Duarte se encuentra en tiempo de alegaciones sobre su expediente disciplinario en el Unicaja / ACB PHOTO / MARIANO POZO

Plazo de 10 días hábiles para sus alegaciones

El Unicaja lanzó el comunicado oficial, en el que explicaba la medida tomada y su posterior notificación al jugador, el pasado 9 de mayo. A partir de esa fecha, el alero cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, también queda suspendido de empleo.

El límite está fijado para este próximo viernes día 22, por lo que el proceso previo a la resolución del expediente entra en su semana decisiva. Tanto el jugador como su entorno se mantienen preparando la defensa que presentarán al club malagueño.

Drama en Badalona

Hay que recordar que el episodio entre Chris Duarte y el Unicaja estalló tras la gala de premios de la BCL, celebrada el segundo día de la Final Four. Tras ser nombrado como parte del Segundo Mejor Quinteto del curso en la competición continental, el dominicano publicó en su Instagram una incendiaria historia en la que hablaba de su situación deportiva en Málaga. A pesar de eliminarla y, posteriormente, emitir otra pidiendo disculpas el revuelo ya estaba formado y no tenía vuelta atrás.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

No obstante, el mencionado capítulo solo fue el remate de una relación que viene mermada desde principio de temporada por una actitud del alero que no casa con la entidad malagueña. Numerosos incidentes se han desarrollado durante el curso y, aunque la intención era resolverlos de forma interna, fue el propio jugador el que lo desató de forma pública. Y es que no es cuestión de buscar un único culpable en esta situación, porque todas las partes tienen parte de culpa en lo que ha ocurrido, pero lo que nadie puede negar es que fue el propio jugador, con su publicación en redes, el que destapó lo que ya se conoce como el "caso Duarte".

Contrato hasta 2027

La idea del Unicaja es que el internacional por RD no vuelva a vestir la camiseta cajista, sin embargo, tiene contrato por un año más. Su fichaje no se acordó, como en otros casos, con la firma de una temporada más otra opcional, con una cláusula de salida al final del primer curso, sino que el fin del compromiso entre ambas partes está fijado hasta el 30 de junio de 2027.

Duarte, contra el UCAM Murcia en el Carpena. / Mariano Pozo (ACB PHOTOS)

Este es el aspecto más importante ahora, ya que el Unicaja tendrá que intentar conseguir una rescisión de contrato lo más beneficiosa posible. El dominicano no está contento con su rol en Málaga, tal y como evidenció en sus redes sociales, por lo que también va a luchar por salir del Unicaja de la mejor manera para él. Así, se encaran los últimos días de una fase decisiva para la resolución del expediente y, con ello, del futuro de Chris Duarte con el Unicaja. La cuenta atrás está en marcha...