Augustine Rubit, el factor sorpresa del Unicaja en Murcia

El viaje a Murcia se resolvió con todo menos con buenas sensaciones para los cajistas. Una vez más, volvió a aparecer esa usual irregularidad que el equipo malagueño lleva mostrando todo el curso. El UCAM se mereció más ganar, y así lo hizo (87-69). Si se saca la lupa para destacar algo de los de Ibon Navarro, algún nombre propio en positivo, aparece la figura de Augustine Rubit. El americano encadena dos encuentros notables, ante San Pablo y UCAM, tras haber sido descartado de la rotación en los cuatro partidos previos.

Cuatro descartes seguidos

Ni ante el Lleida, ni Gran Canaria, ni los dos duelos disputados en la Final Four de la BCL de Badalona. Hay que remontarse hasta el 19 de abril para ver a Rubit dentro de una convocatoria cajista, a excepción de los recientes Burgos y Murcia, evidentemente. Fue en Granada, en otro de esos tantos partidos para olvidar. La aportación del interior, en los menos de cuatro minutos que estuvo en pista, fue nula.

Beneficiados por las bajas

Sin embargo, después de la mencionada secuencia de ausencias, cuando ya parecía estar dentro de las "medidas" que Ibon Navarro anunció tomar, han llegado dos oportunidades más, esta vez sí aprovechadas. Las lesiones de Djedovic, Tyson Pérez y, sobre todo, Sulejmanovic han desencadenado minutos que Rubit ha aprovechado.

Rubit agradeciendo a la "marea verde" su apoyo en la Copa del Rey de Valencia 2026. / ACB PHOTO / RAISA POZO

Regreso en Burgos

Lo cierto es que en Burgos no estuvo mal, aunque tampoco para tirar cohetes... Pero capturó 5 rebotes en poco más de 12 minutos, contribuyendo especialmente a los defensivos. No obstante, donde mostró una buena cara fue el pasado domingo en Murcia. Es más, el jugador extracomunitario fue una de las claves para que el Unicaja se pudiese reenganchar al encuentro en el segundo cuarto (45-41), tras el doloroso 35-17 del primer asalto, en el que Rubit no saltó a la pista.

Inesperado "ala-pívot" ante el UCAM Murcia

Por primera vez en la temporada el pupilo de 36 años jugó de '4'. Ibon Navarro lo utilizó a la vez que a David Kravish y Olek Balcerowski, conformando un quinteto potencialmente alto. Rubit acabó el duelo con 13 puntos (5/6 en tiros libres), 2 rebotes y 2 asistencias en su casillero estadístico, lo que le otorgó 15 créditos de valoración.

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Augustine Rubit mostró una buena cara ante el UCAM Murcia. / ACB PHOTO / JAVIER BERNAL

Estos números suponen el techo del interior con la camiseta cajista en los apartados de puntuación, asistencias, recuperaciones (1) y valoración. Hay que ser realistas y reconocer que el natural de Texas no ha dado el nivel, ni el físico, en múltiples ocasiones desde que aterrizó en Málaga en noviembre de 2025. Sin embargo, en el panorama en el que se encuentra el conjunto de Los Guindos cualquier ayuda es buena. Ya se decidirá en verano el futuro de cada pieza. De momento, se puede afirmar que Augustine Rubit fue, al menos, un intento de salvavidas en Murcia.