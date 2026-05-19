Mario Saint-Supéry: "Estoy seguro de que mi camino y el del Unicaja se volverán a encontrar"

Mario Saint-Supéry fue una de las salidas del Unicaja del pasado verano. El canterano cajista, tras una temporada cedido en el Baxi Manresa, puso rumbo a la NCAA, liga universitaria de Estados Unidos. El canterano cajista y del CB El Palo ha vuelto a Málaga, tras acabar la temporada universitaria y este martes fue el protagonista principal del programa Zona Verde en 101 TV. Allí contó muchas cosas, pero sobre todo dio su versión de su marcha del club verde y morado.

Ida y ¿vuelta?

«Yo soy malagueño y sigo siendo del Unicaja. Por circunstancia de la vida he estado menos tiempo del que estuve y cuando me despedí dije que Unicaja será siempre el equipo de mi vida. No fue una decisión fácil, tuve la oportunidad de estar en el primer equipo y los caminos de la vida nos separó pero estoy seguro que nos volverán a juntar».

Saint- Supéry celebrando una canasta de su equipo. / Instagram

Expectativas

«Fueron unos años raros porque siempre estaba acostumbrado a jugar y competir mucho que es lo que más me gusta. Crecí como jugador y como persona y gané muchas experiencias, aunque es verdad que estaba con ganas de jugar y hubo momentos que, no culpo a nadie, en los que no podía decir nada porque los jugadores que había eran increíbles y la dinámica del equipo era increíble pero lo disfruté».

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Sin sitio en el primer equipo

«Cuando estoy en la pista pienso que soy el mejor. Pero es verdad que esa plantilla tenía jugadores como Kendrick, Alberto o Tyson Carter que daban un nivel increíble y lo ganaban todo».