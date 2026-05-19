Melwin Pantzar, el cajista que puede dejar al Unicaja fuera del play off de la Liga Endesa

El peor de los cierres para el Unicaja de esta temporada para olvidar sería -al menos para la mayoría a los que les preguntes- no conseguir plaza para el play off de la Liga Endesa. La ironía que puede marcar el final de la Fase Regular en la competición nacional tiene nombre y apellido: Melwin Pantzar. Y es que el base sueco, fichado por el conjunto verde y morado el pasado verano pero cedido durante toda la temporada al Surne Bilbao Basket, podría convertirse, de forma indirecta, en el gran verdugo de los malagueños en la lucha por seguir en la pelea por el título en junio.

Melwin Pantzar, jugador del Surne Bilbao Basket. / Aitor Arrizabalaga

Último esprint

A falta de dos jornadas y media -contando con la segunda parte a resolver en el Olímpic- para el cierre de la Fase Regular, el conjunto de Jaume Ponsarnau ocupa la octava plaza con un balance de 17-15, precisamente el último puesto que da acceso a las eliminatorias por el campeonato. Justo detrás aparece el equipo de Ibon Navarro, noveno con un 16-15.

Las cuentas son claras, aunque no sencillas de lograr. El Unicaja tiene todavía por delante recibir en el Martín Carpena al Río Breogán de Luis Casimiro y cerrar la temporada en la pista del Baskonia. Por su parte, el Surne Bilbao jugará en Miribilla frente al Bàsquet Girona y terminará visitando al Tenerife.

El basket average favorece al Unicaja, por lo que una igualdad a victorias dejaría por delante a los malagueños. Sin embargo, eso obliga a los cajistas a ganar, al menos, un partido más que los bilbaínos en lo que resta de campeonato. Y ahí emerge la figura de Pantzar como enemigo público número 1 de los intereses cajistas. O sea, de los intereses del que ya es, pero será su equipo a todos los efectos, a partir del 30 de junio.

Melwin Pantzar, nombre propio de los 'hombres de negro'

El internacional sueco no es un jugador cualquiera dentro del esquema de Ponsarnau. Es, directamente, uno de los grandes motores del Bilbao y uno de los responsables del excelente rendimiento competitivo del conjunto vasco esta temporada.

De hecho, lidera al equipo, en valoración, con 16,97 créditos de media; también es el máximo asistente (4,26) y recuperador (1,16), el jugador que más tiros libres anota (3,81) y quien más faltas provoca (4,65). Además, es el hombre con más minutos sobre la pista, con 24,42 por encuentro. A ello suma 11 puntos por partido y 4,29 rebotes, siendo también una pieza capital en ambos lados de la cancha en la competición doméstica.

Melwin Pantzar, cedido por el Unicaja, es uno de los líderes del Bilbao Basket. / ACBPhoto

Cedido por el Unicaja

Su importancia en Miribilla explica perfectamente que el Surne Bilbao llegue con opciones reales de mantenerse en el play off en las últimas jornadas. Y, al mismo tiempo, añade un componente casi novelesco a la pelea con el Unicaja, el club que apostó por él de cara al futuro y que podría verse perjudicado precisamente por el gran nivel que está mostrando durante su cesión.

En Bilbao, el base trabaja cada semana, compite y lo da todo para meter al equipo que ahora defiende en las eliminatorias por el título. Su profesionalidad está fuera de toda duda y le llevará a hacer todo lo necesario para que el conjunto vasco consiga seguir con vida en junio... aunque mirando a largo plazo no sea lo mejor para él y el Unicaja

Así, el destino ha querido que un jugador cuya propiedad pertenece al Unicaja pueda terminar siendo decisivo para dejar fuera del play off al propio club malagueño. Una paradoja competitiva que no debe restar visión a lo importante en Málaga: el trabajo propio.