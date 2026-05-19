El Unicaja femenino agradece su alianza con el Ayuntamiento de Mijas tras una gran temporada

El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, acompañado por jugadoras y cuerpo técnico del Unicaja Mijas, realizó este martes una visita institucional a Mijas para agradecer el apoyo constante del municipio al baloncesto femenino y a nuestro proyecto deportivo, en una relación que cumple ya cuatro años.

La expedición fue recibida por la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, en un encuentro marcado por el reconocimiento mutuo y la puesta en valor del compromiso del municipio con el deporte, especialmente con el crecimiento del baloncesto femenino. Durante la visita, López Nieto hizo entrega a la regidora de una camiseta conmemorativa de la histórica temporada del Unicaja Mijas, en la que el equipo rozó, por segundo año consecutivo, el ascenso a la Liga Femenina Endesa tras firmar el mejor registro de victorias de su historia en LF Challenge, además de un banderín del Club y un balón firmado por las jugadoras.

El presidente del Club destacó durante el acto el respaldo continuo del Ayuntamiento de Mijas, que no solo da nombre al primer equipo femenino, sino que también ha formado parte de iniciativas como la campaña ‘Nuestra provincia juega’. Por su parte, la jugadora Alba Orois subrayó el orgullo del equipo por los logros alcanzados durante la temporada 2025/26.

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La alcaldesa, Ana Mata, agradeció el gesto del club y reafirmó la apuesta de su equipo de gobierno por el deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo del talento local. Esta visita consolida la estrecha colaboración entre Unicaja Baloncesto y el Ayuntamiento de Mijas, una alianza clave para el impulso y la consolidación del baloncesto femenino en la provincia.