La Copa del Rey de Valencia marcó un antes y un después para el Unicaja: de un 73% de victorias y optar a todo a perder la BCL y estar fuera del play off

No es novedad que la Copa del Rey suponga un cambio de dinámica para alguno de los equipos que la disputan. Este curso, sin duda, ha sido el Unicaja quien ha experimentado un antes y un después, al menos en resultados, tras la cita de Valencia 2026. La fiabilidad competitiva que representa al conjunto de Ibon Navarro en los primeros meses de la temporada se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas hasta entrar en una espiral de inseguridad importante.

Copa del Rey como cambio en la dinámica

Un simple vistazo a los resultados del curso ya muestra el claro pico negativo en la temporada 2025/26. Una campaña tortuosa, es verdad, cargada de imprevistos y soluciones que no han terminado de ejercer como tal. Sin embargo, a este equipo por su bagaje e historia, especialmente la reciente, se le exige una imagen que ha ido decayendo hasta plantar al club de Los Guindos con serias dudas de cara a poder entrar en el play off liguero.

El Unicaja fue el primer equipo en asaltar el Roig Arena en ACB (70-76). / Miguel Ángel Polo (ACB Photo )

Antes de Valencia 2026

Antes de la Copa del Rey, el Unicaja acumulaba un balance global de 25 victorias y 9 derrotas entre Liga Endesa, Basketball Champions League, Supercopa e Intercontinental. Unos números que se traducían en un notable 73,5% de triunfos, además de un título -en Singapur- para las vitrinas verde y moradas.

En la competición doméstica, por su parte, el equipo malagueño había firmado 14 victorias en las primeras 20 jornadas, con un 70% de partidos ganados que le mantenía instalado en la zona alta de la clasificación y transmitiendo sensaciones de eficacia, que no siempre solidez, tanto en casa como lejos del Martín Carpena. La mirada por aquellos días era más luchar por el Top 4 liguero que por cualquier otro objetivo menor.

Tras el torneo copero

Sin embargo, el escenario cambió de forma radical tras la disputa del torneo copero, que dejó unos cuartos de final para el olvido ante el Real Madrid (100-70). A partir de Valencia, el rendimiento del equipo cayó de manera significativa, especialmente en Liga Endesa. Desde entonces, los cajistas solo han sumado 3 victorias en 11 encuentros ligueros, desplomando su porcentaje de triunfos hasta un preocupante 27,27%.

El equipo pasó de ganar siete de cada diez partidos a perder prácticamente tres de cada cuatro en la competición nacional. Y todavía queda reanudar el duelo del Olímpic ante el Joventut, en el que se parte en la segunda mitad con un -20.

La diferencia también se refleja en el balance global posterior a la Copa. Aunque el equipo mantuvo buenos registros en la BCL, el acumulado total desde febrero queda en 8 victorias y 9 derrotas, es decir, un 47,06% de triunfos. Por primera vez en toda la temporada, las derrotas superan a las victorias en el cómputo general.

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Chris Duarte intenta penetrar ante la oposición de dos jugadores del Real Madrid en el partido de cuartos de la Copa del Rey de Valencia. / ACBPhotos

Foco en el play off de la Liga Endesa

El reto ahora para el Unicaja pasa por recuperar resultados de manera urgente que le permitan seguir en la pelea por el título liguero, un mínimo exigido para un club como el cajista. Está claro que, además de las cifras, lo verdaderamente preocupante ha sido la pérdida de identidad competitiva de un equipo que había hecho de la confianza, el ritmo y la coralidad sus principales características. La posibilidad de reengancharse al play off todavía existe, foco en eso. Ya se sacarán las conclusiones definitivas cuando toque.