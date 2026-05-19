El Unicaja, pendiente de Djedovic, Tyson Pérez y Sulejmanovic, que siguen lesionados

Ibon Navarro afronta el inicio de la semana sin novedades positivas, por el momento, respecto a Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez. Ninguno de los tres lesionados ha entrenado junto a sus compañeros este martes. Por lo que sus regresos ante el Río Breogán, después de dos ausencias del hispano dominicano, tres del interior bosnio y siete con respecto al alero, se siguen antojando complicadas en un final muy sensible de la temporada regular.

Tyson Pérez, Sulejmanovic y Djedovic

Tyson Pérez es baja por una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda, sufrida en el partido ante Tenerife por el tercer y cuarto puesto europeo. Emir Sulejmanovic también continúa fuera por una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho y ya se perdió el último encuentro continental de la Final Four de Badalona. Por su parte, Nihad Djedovic sigue recuperándose de sus problemas en el sóleo, que le hicieron recaer hace ya más de un mes.

Sulejmanovic y Djedovic, en el primer día de la pretemporada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Alberto Díaz

No se queda ahí la enfermería verde y morada del Unicaja. Hay que estar pendiente también al capitán. Alberto Díaz volvió a hacerse "daño en el dedo" durante el encuentro del pasado domingo en Murcia, según explicó Ibon Navarro en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al UCAM. La presencia del base está aún más exigida, que por lo estrictamente deportivo, por el panorama con los cupos.

Alberto Díaz se fracturó un dedo contra el Hiopos Lleida. / Mariano Pozo (acb Photo)

Cuatro cupos necesarios en ACB

Con Djedovic y Tyson Pérez fuera tuvo que entrar en la convocatoria de las dos citas de la semana pasada, el canterano Manu Trujillo para sumar los 4 cupos necesarios en la ACB, junto a Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Olek Balcerowski.

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Duelo el sábado ante el Río Breogán

Habrá que ver como transcurre el trabajo y la evolución de la semana antes del duelo del sábado (18.00 horas) en el Martín Carpena. Ibon Navarro actualizará en la rueda de prensa previa del próximo viernes el estado físico de los suyos, si es que no se comunican noticias antes. Lo que sí es seguro es que el choque ante el Río Breogán se anticipa clave en el último esprint de la temporada, con, al menos, un partido y medio más pendientes.