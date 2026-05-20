El ex del Unicaja, Francis Alonso, renueva una temporada con el Breogán, justo antes de visitar el Martín Carpena

El internacional malagueño Francis Alonso amplió un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Río Breogán, al que llegó el pasado verano desde Movistar Estudiantes. Así lo hizo oficial este miércoles el cuadro lucense, justo la semana en la que los gallegos visitan al Unicaja en el Palacio Martín Carpena (sábado, 18 horas).

Internacional español

El jugador costasoleño, que ha disputado con el equipo nacional los partidos de las últimas ventanas FIBA, es el segundo mejor anotador nacional de la Liga Endesa tras Santi Yusta, con una media de 14 puntos por encuentro y unos excelentes porcentajes de acierto (40,2 % desde la línea de tres puntos, un 51,2 % en tiros de 2 puntos y un 90 % desde el tiro libre).

Palabras de elogio

"Su brillante temporada vestido de celeste ha sido clave en la consecución de los objetivos del Río Breogán y se ha convertido de pleno derecho en uno de los jugadores predilectos de la afición breoganista", destaca el club lucense en su comunicado de prensa.

Francis Alonso, en el partido de la primera vuelta en Lugo. / Carlos Castro/ACB Photo

Partido clave

El Unicaja-Breogán del próximo fin de semana es un partido clave para la clasificación final de la Liga Endesa. Los verdes son novenos y los gallegos son décimos. Con solo dos jornadas por jugarse (el Unicaja tiene todavía medio partido pendiente en Badalona, pero con una desventaja de 20 puntos), los cajistas solo tienen una victoria de ventaja sobre el Breogán de Luis Casimiro. O sea, que para los de Ibon Navarro es imprescindible ganar para, al menos, no perder la novena posición, que dará opción a jugar la fase previa de la Basketball Champions League del próximo mes de septiembre.