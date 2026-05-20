Unicaja: Sin noticias de Chris Duarte

El "caso Chris Duarte" sigue abierto en Los Guindos. Casi dos semanas después de que el Unicaja decidiera abrir expediente disciplinario al jugador y suspenderle de empleo, el club malagueño continúa sin recibir noticias del exterior dominicano. Ni respuesta formal, ni alegaciones, ni explicación oficial a una situación que se mantiene enquistada desde aquella publicación incendiaria en redes sociales que provocó la reacción inmediata de la entidad cajista.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

Viernes 22, fecha límite

El desenlace del primer capítulo de este "caso" está próximo. Duarte disponía de diez días hábiles para presentar alegaciones desde la comunicación de la apertura del expediente. Un margen previsto en este tipo de procedimientos para que el jugador pueda defender su postura, justificar lo ocurrido o aportar la versión que considere oportuna antes de que el club adopte una decisión definitiva. Sin embargo, a falta de apenas 48 horas para que expire ese periodo, en el Unicaja no tienen constancia (todavía) de ningún movimiento por parte del jugador.

Una vez el club de Los Guindos reciba la respuesta de los abogados de Duarte, entonces se abrirá una segunda etapa en la que el servicio jurídico del Unicaja estudiará las alegaciones del jugador y se tomarán unos días para dictaminar una resolución.

Chris Duarte está a punto de dejar de ser oficialmente jugador cajista. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Relación rota

La situación confirma el profundo deterioro de una relación que ya venía tocada desde hace semanas y que terminó de saltar por los aires con el mensaje publicado por Duarte en sus redes sociales. El club entendió que el contenido era lo suficientemente grave como para actuar de manera contundente. La respuesta fue la apertura de expediente y la suspensión de empleo, una medida que apartó al dominicano de la dinámica del equipo en plena Final Four de la Basketball Champions League en Badalona.

Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Duarte no ha dado explicaciones públicas y tampoco ha trasladado, por ahora, su defensa por la vía interna. Esa falta de respuesta aumenta la incertidumbre alrededor de su futuro inmediato como jugador del Unicaja. El expediente sigue su curso y el club esperará al final del plazo antes de mover ficha.

Fichaje frustrado

El caso resulta especialmente llamativo por el perfil del protagonista. Chris Duarte llegó al Unicaja el pasado verano como una incorporación de mucho impacto, un jugador con pasado NBA y con condiciones para ser diferencial en el baloncesto europeo. Sin embargo, su etapa en Málaga ha estado lejos de responder a las expectativas generadas. Su rendimiento deportivo no ha tenido continuidad y ahora su situación contractual y disciplinaria se ha convertido en uno de los asuntos más delicados del tramo final de curso. Sobre todo, porque tiene un año más de contrato garantizado como jugador verde y morado y esa cuestión será clave para llegar a una solución final.

La plantilla, al margen

En el vestuario, mientras tanto, el equipo sigue centrado en intentar recuperar una plaza de cara al play off por el título. Ibon Navarro y sus jugadores tratan de aislarse de un asunto que pertenece ya más al ámbito interno del club que a la pista.

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De momento, no hay novedades. Y esa es, precisamente, la noticia. No hay respuesta de Chris Duarte, el reloj sigue corriendo y el Unicaja continúa pendiente de una reacción que, a estas alturas, todavía no ha llegado.