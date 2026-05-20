Entrenamiento
Así ha sido el entrenamiento del Unicaja en el Martín Carpena: Mente puesta en el Breogán y en recuperar plaza para el play off
El equipo de Ibon Navarro trabajó este miércoles en el Palacio de los Deportes pendiente de los tres lesionados de cara al choque de este sábado contra los de Luis Casimiro
El Unicaja se entrenó este miércoles en el Palacio Martín Carpena con la mirada puesta en la cita del próximo sábado, a partir de las 18 horas, contra el Breogán de Lugo. Un partido que podría ser el último de la temporada ante la "marea verde", si es que los cajistas no son capaces de recuperar la octava posición de la clasificación y colarse en los cruces del play off por el título, que arrancará dentro de dos semanas.
Tres lesionados
Ibon Navarro trabaja pendiente de los tres lesionados, Emir Sulejmanovic, Nihad Djedovic y Tyson Pérez, cuya presencia en el partido del fin de semana no está asegurada. Habrá que ver la evolución para saber si alguno de los tres puede jugar el sábado. Hay que recordar que Tyson Pérez es baja por una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda, sufrida en el partido ante Tenerife por el tercer y cuarto puesto europeo. Emir Sulejmanovic padece una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho y ya se perdió el último encuentro continental de la Final Four de Badalona. Por su parte, Nihad Djedovic sigue recuperándose de sus problemas en el sóleo, que le hicieron recaer hace ya más de un mes. Estuvo trabajando a tope para llegar a tiempo de poder jugar la Final Four en Badalona, pero el físico no se lo ha permitido. Ni en La Final Four ni en los partidos ligueros de Burgos y Murcia.
Noveno puesto en juego
El Unicaja, noveno, recibe al Breogán, décimo, separados ambos equipos por solo un triunfo en la clasificación. Esto hace que el partido del fin de semana sea definitivo para un Unicaja que todavía aspira a ser octavo (si falla el Surne Bilbao), pero que podría caer a la décima plaza en caso de derrota contra los de Luis Casimiro.
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