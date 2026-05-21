La ACB confirma el día y la hora del Baskonia-Unicaja, última jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa

Ya se sabe la hora y día (viernes 29 de mayo) de 6 partidos de la Jornada 34. Entre ellos, el que jugará el Unicaja en la pista del Baskonia, que será el viernes 29 de mayo a partir de las 20.30 horas. En función de los resultados de la jornada 33, que se disputa este fin de semana, el próximo domingo se conocerán los horarios completos de la jornada 34 de la Fase Regular, con la que se echará el cierre a la primera fase de la temporada para abrir el tiempo del play off.

Fechas y horarios definitivos de la jornada 34

Los siguientes partidos ya tienen confirmados su día y hora:

18:00: BAXI Manresa - Real Madrid

20:30: UCAM Murcia - Hiopos Lleida

20:30: MoraBanc Andorra - Barça

20:30: Kosner Baskonia - Unicaja

20:30: Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria

20:30: La Laguna Tenerife - Surne Bilbao

Horarios por definir

Los tres encuentros restantes quedan pendientes de la clasificación tras la disputa de la Jornada 33, con la opción de jugarse el jueves o el viernes y con su horario por decidir. Se jugarán el jueves 28 o el viernes 29 los siguientes partidos: Bàsquet Girona - Asisa Joventut, Río Breogán-Casademont Zaragoza y Recoletas Salud San Pablo Burgos-Coviran Granada

La programación completa de la jornada se comunicará este próximo domingo, una vez concluyan los partidos de la penúltima jornada liguera.

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Objetivo play off

El gran objetivo del Unicaja es apurar sus opciones de clasificarse para el play off por el título. En caso de victoria este próximo sábado contra el Breogán (independientemente del resultado del Surne Bilbao), el equipo de Ibon Navarro viajará a Vitoria con las posibilidades matemáticas intactas para acabar entre los 8 primeros de la clasificación.