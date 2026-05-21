El canterano del Unicaja Marcus Moller supera con éxito un cáncer

El jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U, Marcus Moller, que hace unos meses anunció que padecía un cáncer testicular, ha completado con éxito el tratamiento médico al que ha sido sometido durante los últimos meses a causa de esa enfermedad que se le diagnosticó a principios de año, según informó este jueves el Unicaja Baloncesto.

Intervención quirúrgica

La pasada semana fue intervenido quirúrgicamente y, tras las últimas pruebas realizadas, ya no aparecen indicios de la enfermedad. Con esta evolución favorable, Marcus ha finalizado el tratamiento previsto y, a partir de ahora, continuará con revisiones médicas periódicas destinadas a controlar su estado y confirmar que la enfermedad no vuelva a aparecer.

Marcus Moller. / Unicaja

Apoyo del Unicaja

Como el club anunció en su sitio web: "Desde el primer momento, Marcus ha afrontado este proceso con una enorme fortaleza y determinación, acompañado por el apoyo de su familia, su equipo y su entorno más cercano. Su recuperación supone una noticia muy positiva para todos los que forman parte de la familia del Unicaja. En el plano deportivo, Marcus iniciará la próxima temporada una nueva etapa en la Universidad de Michigan, continuando allí con su desarrollo académico y deportivo. Nos alegramos profundamente por Marcus y por su familia, y le deseamos salud, felicidad y muchos éxitos en esta nueva etapa".

Noticias relacionadas

Canterano de ida y ¿vuelta?

Moller ha estado 4 temporadas en el Unicaja, desde que llegó en 2022, con 16 años. Internacional absoluto con Dinamarca, con sus 2.17 metros, ha sido una de las piezas fundamentales de la cantera cajista. Precisamente por eso, el club de Los Guindos mantendrá sus derechos si el jugador decide regresar a la ACB y vigilará su progresión. Su condición de cupo invita a estar pendiente de su evolución ante un hipotético regreso a Europa.