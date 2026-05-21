Polémica
'Caso Chris Duarte': El jugador dominicano presenta las alegaciones a su suspensión de empleo y el Unicaja ya estudia la resolución de su contrato
El club tiene ahora 7 días para tomar una decisión definitiva, con la rescisión del compromiso contractual entre ambas partes como horizonte previsto
Chris Duarte ha movido ficha. Tal y como informó la Cadena Ser de Málaga este jueves, el jugador dominicano ha presentado alegaciones al club, después de que la entidad le suspendiera al alero de empleo por una incendiaria publicación en sus redes sociales, en contra del club, tras quedar fuera de la convocatoria de la semifinal de la Final Four de la BCL ante el AEK y ser, al día siguiente, elegido en el segundo quinteto de la competición en la gala en Badalona.
Alegaciones
El plazo para presentar su documento de defensa expiraba este viernes 22. Solo 24 horas antes de la fecha límite, Duarte envió el escrito respondiendo a la sanción impuesta por el club de Los Guindos.
Ahora, se abre un nuevo período en el que el Unicaja tiene siete días para dictaminar qué pasa con su relación con el jugador. La decisión del club, en realidad, está tomada desde que se produjeron los hechos el pasado 9 de mayo y es que Duarte no vuelva a vestir la camiseta cajista. El problema es que el internacional con RD tiene un año más de contrato, por lo que habrá que negociar una rescisión del mismo. que tiene como fecha final junio de 2027.
Fichaje frustrado
El caso resulta especialmente llamativo por el perfil del protagonista. Chris Duarte llegó al Unicaja el pasado verano como una incorporación de mucho impacto, un jugador con pasado NBA y con condiciones para ser diferencial en el baloncesto europeo. Sin embargo, su etapa en Málaga ha estado lejos de responder a las expectativas generadas.
Su rendimiento deportivo no ha tenido continuidad y ahora su situación contractual y disciplinaria se ha convertido en uno de los asuntos más delicados del tramo final de curso. Sobre todo, por ese año más de contrato que tiene garantizado como jugador verde y morado, una cuestión que será clave para llegar a una solución final.
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