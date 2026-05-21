Todo lo que hay que saber sobre el decisivo Unicaja-Breogán de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

El Unicaja, en una mala racha de resultados imprevisible, que parece no tener fin y que le ha dejado fuera de la zona del play off por el título, recibe este fin de semana la visita en el Martín Carpena del Breogán de Lugo, en la que ya será la penúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa.

Clasificación

Los verdes, novenos en la clasificación, con 16 victorias, necesitan ganar para seguir optando al octavo puesto que ahora firma el Surne Bilbao (17 victorias). El problema es que justo por detrás en la tabla viene apretando el propio Breogán (15 victorias), que si gana en Málaga adelantaría a los de Ibon Navarro y dejaría a los verdes fuera del play off y también de la novena plaza, que es la última que da acceso a jugar la Basketball Champions League 2026/2027.

Imagen del entrenamiento del Unicaja en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Bajas

Salvo sorpresa, Ibon Navarro repetirá convocatoria ante los gallegos respecto a las de Burgos y Murcia de la pasada semana, ya que los tres lesionados -Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez- han seguido fuera de la dinámica del grupo en lo que va de semana, mientras que Chris Duarte está apartado del equipo por indisciplina. Así las cosas, el canterano Manu Trujillo volverá a formar parte del 12 cajista ante el cuadro lucense.

Luis Casimiro y Francis Alonso

Con el Breogán llegan a Málaga dos excajistas. Luis Casimiro es el entrenador que ha llevado al Breogán a firmar una temporada de ensueño, alejado siempre de la zona de peligro y jugando un gran baloncesto. En sus filas está un jugador muy querido por la "marea verde", Francis Alonso, formado en la cantera cajista y que precisamente este miércoles amplió su contrato con el cuadro breoganista hasta junio de 2027.

Horario del Unicaja-Breogán

El encuentro contra el equipo de Lugo se jugará este sábado, 23 de mayo, a partir de las 18 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Luis Casimiro Palomo se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, no se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.