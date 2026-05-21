Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabre el Palacio de la TintaBlanqueo de capitales desde MálagaReiteran la legalidad del restaurante en PedregalejoBono Social Térmico para malagueñosReapertura bar El DiamanteIncendio en hotel de TorremolinosEmbalses malagueños al 95%Discoteca convertida en biblioteca
instagramlinkedin

Entrenador rival

Luis Casimiro, entrenador del Breogán: "El Unicaja construyó un equipo perfecto, que daba gusto ver jugar, pero se fueron jugadores importantes y los resultados son distintos"

El exentrenador cajista llega este fin de semana al Martín Carpena al frente de un equipo enrachado, que buscará ganar en Málaga para lograr plaza en la próxima fase previa de la Basketball Champions League

Luis Casimiro, durante un tiempo muerto.

Luis Casimiro, durante un tiempo muerto. / Carlos Castro/ACB Photo

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Luis Casimiro, exentrenador del Unicaja y ahora técnico del Breogán, habló este jueves antes de viajar a Málaga para jugar el sábado en el Martín Carpena un duelo directo por la novena plaza de la clasificación, aunque en el caso del equipo cajista la mirada está todavía en alcanzar el octavo puesto que ahora ocupa el Surne Bilbao y así poder jugar el play off por el título.

Estado de la plantilla

"No ha habido ningún contratiempo físico. Hemos entrenado bien, con buen ambiente, como viene siendo habitual en este equipo. los jugadores están en un momento ideal y con ganas de jugar el siguiente partido. Estamos centrados en el presente, en mejorar y en hacer cosas».

Imagen del partido entre el Río Breogán - Unicaja de la jornada 14 de la Liga Endesa

Imagen del partido entre el Río Breogán - Unicaja de la jornada 14 de la Liga Endesa / ACBPhoto

Unicaja

"Vamos a Málaga en una buena dinámica, con 7 victorias en las últimas 10 jornadas, pero sabiendo que nos enfrentamos a un Unicaja que está muy necesitado de la victoria. Tienen mucho en juego, clasificarse para el play off, buscar plaza europea... Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo tensionado en ese sentido de sus obligaciones, tenemos que saber hacer nuestro trabajo. Estamos en buena dinámica, pero eso no garantiza nada. Tenemos que resetear y empezar de cero sabiendo que será un partido muy complicado".

Mala dinámica del Unicaja

"Están en mala dinámica, pero eso no me hace confiar más. Al revés, eso hace al Unicaja más peligroso. Los vamos a pillar muy concentrados en el partido que tienen por delante contra Breogán. Como les he dicho a los jugadores, vamos a preparar el partido en función del Unicaja, pero lo más importante son nuestras cosas, que es lo que nos ha traído hasta aquí".

¿Qué le pasa al Unicaja?

"Llegó un momento en el que ellos construyeron un equipo que era perfecto para lo que quiere Ibon Navarro, que funcionaba como un reloj y mientras mantienen ese equipo son campeones, juegan finales y lo hacen divinamente. Daba gusto ver jugar a ese equipo, pero cuando cambian jugadores ya tu trabajo puede ser el mismo, pero el resultado final no es el mismo. Esta temporada había jugadores que pensaban que iban a ser importantes e iban a dar lo que daban los anteriores, pero no ha sido así, no ha cuadrado eso. Creo que el trabajo del club y del staff técnico pienso que es igual de bueno, pero el resultado no es el mismo porque la construcción de la plantilla varió».

Luis Casimiro, entrenador del Breogán.

Luis Casimiro, entrenador del Breogán. / ACBPhoto -Mariano Pozo

Receta para ganar en el Carpena

"Tenemos que hacer las cosas bien. Mantener la personalidad que tenemos y a partir de ahí pensaremos en factores para intentar sorprenderles. Hay dos cosas básicas para jugar contra el Unicaja: no puedes dejarles correr y tampoco tirar de tres puntos, donde son muy buenos. Hay que controlar esas dos situaciones y si somos capaces, ya estaremos haciendo un trabajo bueno para poder competir, Dicho esto, son también buenos en el rebote ofensivo».

Noticias relacionadas

Objetivo play off y BCL

"Es un éxito total para Breogán llegar a estas alturas con la posibilidad de clasificarnos para el play off. Nos dan un 1.8% de posibilidades matemáticas y eso me parece un éxito total y rotundo. ¡Quién lo iba a decir dos meses atrás!".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  2. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  3. El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
  4. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista
  5. El Metro de Málaga no llegará al Civil hasta 2030: el último tramo costará 48,2 millones y serán 3 años de obra
  6. El TSJA anula todas las expropiaciones de la Vega de Mestanza y condenan a la Junta a pagar las costas
  7. Unicaja: NO rotundo a la Eurocup 2026/2027
  8. Málaga lidera la renovación del Parlamento andaluz con 13 caras nuevas: estos serán los debutantes

Luis Casimiro, entrenador del Breogán: "El Unicaja construyó un equipo perfecto, que daba gusto ver jugar, pero se fueron jugadores importantes y los resultados son distintos"

Luis Casimiro, entrenador del Breogán: "El Unicaja construyó un equipo perfecto, que daba gusto ver jugar, pero se fueron jugadores importantes y los resultados son distintos"

El Tribunal Supremo da la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración

El Tribunal Supremo da la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración

Nueva agresión a dos médicas en el centro de salud de Ciudad Jardín: condenado a cuatro meses de cárcel

Nueva agresión a dos médicas en el centro de salud de Ciudad Jardín: condenado a cuatro meses de cárcel

Puy du Fou España bajo investigación: despiden a tres empleados por enterrar animales dentro del parque

Puy du Fou España bajo investigación: despiden a tres empleados por enterrar animales dentro del parque

¿Por qué tu perro te sigue hasta el baño? La explicación que muchos dueños no conocen

¿Por qué tu perro te sigue hasta el baño? La explicación que muchos dueños no conocen

El Gobierno inyectará 136,8 millones en Andalucía este 2026 para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Vivienda

El Gobierno inyectará 136,8 millones en Andalucía este 2026 para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Vivienda

María, veterinaria: “Los frutos rojos son mi opción favorita para los perros, pero hay otras 4 frutas muy buenas”

María, veterinaria: “Los frutos rojos son mi opción favorita para los perros, pero hay otras 4 frutas muy buenas”

La Policía Nacional detecta en Málaga un repunte de fraudes vinculados a las reservas de alojamientos turísticos

La Policía Nacional detecta en Málaga un repunte de fraudes vinculados a las reservas de alojamientos turísticos
Tracking Pixel Contents