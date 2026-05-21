Luis Casimiro, entrenador del Breogán: "El Unicaja construyó un equipo perfecto, que daba gusto ver jugar, pero se fueron jugadores importantes y los resultados son distintos"

Luis Casimiro, exentrenador del Unicaja y ahora técnico del Breogán, habló este jueves antes de viajar a Málaga para jugar el sábado en el Martín Carpena un duelo directo por la novena plaza de la clasificación, aunque en el caso del equipo cajista la mirada está todavía en alcanzar el octavo puesto que ahora ocupa el Surne Bilbao y así poder jugar el play off por el título.

Estado de la plantilla

"No ha habido ningún contratiempo físico. Hemos entrenado bien, con buen ambiente, como viene siendo habitual en este equipo. los jugadores están en un momento ideal y con ganas de jugar el siguiente partido. Estamos centrados en el presente, en mejorar y en hacer cosas».

Imagen del partido entre el Río Breogán - Unicaja de la jornada 14 de la Liga Endesa / ACBPhoto

Unicaja

"Vamos a Málaga en una buena dinámica, con 7 victorias en las últimas 10 jornadas, pero sabiendo que nos enfrentamos a un Unicaja que está muy necesitado de la victoria. Tienen mucho en juego, clasificarse para el play off, buscar plaza europea... Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo tensionado en ese sentido de sus obligaciones, tenemos que saber hacer nuestro trabajo. Estamos en buena dinámica, pero eso no garantiza nada. Tenemos que resetear y empezar de cero sabiendo que será un partido muy complicado".

Mala dinámica del Unicaja

"Están en mala dinámica, pero eso no me hace confiar más. Al revés, eso hace al Unicaja más peligroso. Los vamos a pillar muy concentrados en el partido que tienen por delante contra Breogán. Como les he dicho a los jugadores, vamos a preparar el partido en función del Unicaja, pero lo más importante son nuestras cosas, que es lo que nos ha traído hasta aquí".

¿Qué le pasa al Unicaja?

"Llegó un momento en el que ellos construyeron un equipo que era perfecto para lo que quiere Ibon Navarro, que funcionaba como un reloj y mientras mantienen ese equipo son campeones, juegan finales y lo hacen divinamente. Daba gusto ver jugar a ese equipo, pero cuando cambian jugadores ya tu trabajo puede ser el mismo, pero el resultado final no es el mismo. Esta temporada había jugadores que pensaban que iban a ser importantes e iban a dar lo que daban los anteriores, pero no ha sido así, no ha cuadrado eso. Creo que el trabajo del club y del staff técnico pienso que es igual de bueno, pero el resultado no es el mismo porque la construcción de la plantilla varió».

Luis Casimiro, entrenador del Breogán. / ACBPhoto -Mariano Pozo

Receta para ganar en el Carpena

"Tenemos que hacer las cosas bien. Mantener la personalidad que tenemos y a partir de ahí pensaremos en factores para intentar sorprenderles. Hay dos cosas básicas para jugar contra el Unicaja: no puedes dejarles correr y tampoco tirar de tres puntos, donde son muy buenos. Hay que controlar esas dos situaciones y si somos capaces, ya estaremos haciendo un trabajo bueno para poder competir, Dicho esto, son también buenos en el rebote ofensivo».

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Objetivo play off y BCL

"Es un éxito total para Breogán llegar a estas alturas con la posibilidad de clasificarnos para el play off. Nos dan un 1.8% de posibilidades matemáticas y eso me parece un éxito total y rotundo. ¡Quién lo iba a decir dos meses atrás!".