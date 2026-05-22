Ibon Navarro, sobre el 'caso Duarte': "Chris ha hecho esfuerzos para estar bien, nosotros también los hemos hecho, pero no ha funcionado"

Ibon Navarro compareció este viernes ante la prensa, en la previa del partido de la penúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa, que el Unicaja jugará este sábado contra el Breogán de Luis Casimiro. El técnico cajista fue cuestionado por el "caso Duarte" y dio sus primeras impresiones oficiales sobre todo lo ocurrido con el alero internacional por la República Dominicana

Reflexión sobre Chris Duarte

Ibon hizo la siguiente reflexión sobre la etapa de Duarte en el Unicaja y sobre su encaje fallido en la plantilla verde y morada. "Tengo muchas cosas en la cabeza como para pensar en algo que ya no nos puede ayudar en el equipo. No puedo cambiar nada de lo que está fuera de mí. Sí he pensado en qué podía haber hecho yo mejor, salvaguardando los valores del club, los valores del equipo, las líneas rojas que no se pueden negociar... El propio Chris ha hecho muchos esfuerzos para estar con nosotros, para estar bien. Los hemos hecho también nosotros, pero no ha funcionado. Pienso en qué podía haber hecho yo mejor, pero tampoco sé si hubiera valido. Es una reflexión que me llevo para mí y que espero utilizar en el futuro. Ahora mismo solo pienso en los 13 jugadores que tengo para jugar y los dos que están lesionados. Es en lo que hay que centrarse y no pensar en cosas externas.

Duarte celebra una canasta. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Alegaciones

Tal y como informó este jueves La Opinión de Málaga, el jugador dominicano presentó alegaciones al club, después de que la entidad le suspendiera al alero de empleo por una incendiaria publicación en sus redes sociales, en contra del club, tras quedar fuera de la convocatoria de la semifinal de la Final Four de la BCL ante el AEK y ser, al día siguiente, elegido en el segundo quinteto de la competición en la gala en Badalona.

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Resolución final a la vista

Ahora, se abre un nuevo período en el que el Unicaja tiene siete días para dictaminar qué pasa con su relación con el jugador. La decisión del club, en realidad, está tomada desde que se produjeron los hechos el pasado 9 de mayo y es que Duarte no vuelva a vestir la camiseta cajista. El problema es que el internacional con RD tiene un año más de contrato, por lo que habrá que negociar una rescisión del mismo. que tiene como fecha final junio de 2027.