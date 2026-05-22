Ibon Navarro, sobre su futuro: "La realidad es mucho más aburrida que todas estas cosas que están saliendo"

Ibon Navarro y el Unicaja se preparan para jugar este sábado un partido muy importante en el esprint final de la Liga Endesa. El Breogán visita Málaga, con la novena plaza de la clasificación en juego y en medio de la mala racha de resultados de los verdes, además de los rumores en torno al futuro del entrenador verde, que tiene un año más de contrato firmado con la entidad de Los Guindos.

Futuro de Ibon Navarro

"No tengo nada que decir. Al final de la temporada, hablaremos. Solamente, que la realidad es mucho más aburrida que todas estas cosas que están saliendo. El ruido de fuera no ayuda al equipo. Pero esto no es de las últimas semanas, esto es desde diciembre, que ya decían que me iba al Bayern de Múnich. Así estamos todo el año. Es una cosa más con la que estamos lidiando y que no ayuda al equipo".

¿Regreso de Djedovic?

"Mantenemos las bajas de Sulejmanovic y Tyson Pérez, seguras. Djedovic quiere ayudar al equipo, tiene mucho riesgo porque son 6-8 semanas y está acabando la semana 4. Va a hacer algo y según sus sensaciones y cómo esté, veremos, pero complicado. El resto, con problemas diversos, pero se han entrenado esta semana y, si no pasa nada raro, contaremos con ellos".

Ibon Navarro y Nihad Djedovic conversan en un partido del Unicaja. / ACBPhoto/M.Pozo

Situación límite

"Nos faltan jugadores. Tenemos una manera de jugar y no tenemos esos jugadores. Es verdad que los que están, están dando el 100 por 100. Estoy orgulloso del esfuerzo que están haciendo todos por ayudar sacrificando su físico. No es fácil cuando a nivel estructural tienes tantas carencias, pero los jugadores lo están dando todo".

Fichaje frustrado

"No ha llegado ese jugador. Queríamos un refuerzo para la vuelta de la Final Four. El club ha estado mirando el mercado. Nos hemos encontrado, además, con las lesiones de Tyson y "Sule", se ha hecho más complicado todo. Nos hubiera gustado para subsanar las carencias, sobre todo de generación en el exterior. Valorar el esfuerzo de los que están porque dan más de lo que se les pide para ayudar al equipo".

Imagen del partido entre el Río Breogán - Unicaja de la jornada 14 de la Liga Endesa / ACBPhoto

Breogán

"Es un equipo que llega en una dinámica muy buena. Ellos y Bilbao están muy bien. Están con mucha confianza. Han renovado a muchos jugadores y eso les ayuda. Es un equipo que juega ahora atreviéndose a todo, con grandes porcentajes. Jugadores que han mejorado mucho respecto al inicio de la temporada. Todo eso habla muy bien del trabajo de Luis Casimiro y de todo su staff. Partido muy complicado para nosotros. Somos dos equipos con dinámicas muy diferentes. Nosotros estamos enfocados a lo que tenemos que hacer para ser competitivos. A ver si con eso y la ayuda del Carpena a ver si podemos equilibrar la cuestión anímica, competir con ellos y buscar nuestras opciones".

BCL

"No pensamos en las consecuencias de ganar o perder. Nos limitamos a saber qué hace bien el Breogán para poder competirles y ganarles el partido. A veces pensar más allá nos ha costado derrotas esta misma temporada"