Ibon Navarro, tras la victoria del Unicaja: "Bilbao y Breogán anuncian renovaciones, aquí llevamos echando jugadores desde febrero"

El Unicaja cumplió con su cometido en el último duelo en el Martín Carpena de la fase regular liguera. Desde el inicio, los de Ibon Navarro tuvieron claro el objetivo y fueron a por él con intensidad y ambición (101-83). El técnico vitoriano habló en rueda de prensa postpartido y subrayó el esfuerzo y concentración de los suyos. Cerró su intervención explicando la diferencia entre otros conjuntos que compiten por los últimos billetes para el play off y el club cajista.

El Unicaja venció 101-83 al Río Breogán. / Gregorio Marrero

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria y agradecerles el esfuerzo físico y de concentración que han hecho. Hemos hecho un buen inicio de partido no tanto por el acierto sino por la disciplina con la que hemos ejecutado el plan de partido, algo diferente al habitual.

Todo pasaba por limitar los tiros de tres puntos del Breogán tras el pick and roll. Alguno se nos ha escapado por algún balance defensivo, rebote ofensivo que hemos perdido, pero creo que hemos hecho muy buen trabajo a nivel de concentración, esfuerzo y enfoque en lo que teníamos que hacer. Con el esfuerzo del equipo en el rebote ofensivo, casi un 60%, y pasándonos bien el balón creo que hemos hecho un buen partido contra un equipo que venía jugando espectacular y eso le da más mérito todavía".

Concentración

"El habernos mantenido fieles a lo que queríamos hacer. Un partido con nervios y tensión y habernos mantenido concentrados ha resultado clave. Es verdad que hemos cogido una diferencia importante. Sabíamos que ellos con el nivel de conciencia con el que juegan iban a poder volver. La clave ha sido no pensar demasiado en el marcador, ni en los aciertos y fallos, sino en hacer bien las cosas, que creemos que en este momento es lo más importante".

¿Qué ha cambiado con respecto a otros partidos?

“Lo que ha cambiado es que hemos jugado en casa. En el Carpena, con nuestra gente, siempre tenemos un plus de todo: energía, concentración, acierto... Hemos visto a un Audige muy concentrado, seguramente al mejor Olek de los últimos meses, a un Webb muy enfocado con Andric, un jugador que estaba resultando muy decisivo para ellos; Tyler ha recuperado el acierto pese a su lesión; Jonathan ha estado imperial en el rebote; Alberto, sin palabras; Djedovic, que no debería estar jugando, ahí está; Rubit recuperando la movilidad; a Kravish todavía le falta, pero quiere; y Perry intentando ser lo que es.

Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Estamos recuperando poco a poco el mejor estado físico de los jugadores, aunque todavía no es bueno. Creo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo y ha entendido la importancia de este partido para agarrarnos a las opciones que podamos tener de play off”.

Lo de hoy tiene que servir para esta semana

“Llevamos toda la temporada pasando de ser la leche a ser una mierda. El martes vamos a jugar con ocho jugadores, por el acta que tenemos, pero vamos a intentar jugar igual. El paso importante no es que hayan querido, sino que hayan podido. El equipo ha jugado así porque le hemos convencido de que hizo cosas bien en Murcia y Burgos, teniendo en cuenta cómo está el equipo. Por eso hemos podido darle confianza para que crea que es capaz de hacer las cosas bien.

Estamos hablando de ganarle al Baskonia en su casa y al Joventut tras ir perdiendo de 20. Es muy difícil, pero lo vamos a intentar, como lo hemos intentado siempre”.

Buen partido Olek Balcerowski

"Esto no es mérito mío, es de él. Del trabajo fuera de la cancha y de Alberto Miranda, que es como su padrea ahora mismo".

Último partido en el Carpena

"Ya veremos si es el último. Puede ser el último o puede que no, esperemos que no".

Remontar en Badalona

"Son 20 minutos... Es muy difícil jugando en casa ellos, pero no tenemos nada que perder".

Barreiro, con rumores de interés desde fuera

“Bilbao Basket, que está peleando con nosotros por entrar en el play off, ha anunciado esta mañana cuatro renovaciones. Breogán, que también está peleando con nosotros por entrar en el play off, ha anunciado cinco.

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No voy a señalaros a vosotros, pero aquí estamos hablando de qué jugadores tienen contrato y cuáles van a salir... Esa es la diferencia, eso es lo que no ha pasado en los años anteriores. Y no es vuestra culpa, ¿eh? Pero ellos anuncian renovaciones, hasta 2028. Aquí estamos echando a jugadores desde febrero; esa es la diferencia”.