Mejoras
Nuevo pavimento para el Unicaja: el Martín Carpena renovará el suelo de la pista para la próxima temporada
El proyecto, valorado en 242.000 euros, se ejecutará entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026 para aprovechar el parón de la Liga ACB
Nueva temporada, nuevos jugadores y nueva pista en el Martín Carpena. El Unicaja ya cuenta con algunas novedades pensadas para la temporada 2026-2027, como el fichaje de Melwin Pantzar, pero vienen otras en forma de obras que permitirán renovar totalmente la pista de juego del pabellón, además de ampliar las zonas auxiliares para entrenamiento.
El Palacio de Deportes José María Martín Carpena afrontará este verano esta actuación clave para mejorar sus instalaciones. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ha sacado a licitación la renovación del pavimento de madera de la pista central y la ampliación de la pista auxiliar del recinto, una intervención que cuenta con un presupuesto base de 242.000 euros, IVA incluido.
Así serán las nuevas canchas del Martín Carpena
La actuación contempla el suministro y la instalación de un nuevo pavimento deportivo multideporte desmontable para la pista principal del Martín Carpena. El contrato incluye también una nueva cancha de baloncesto con el correspondiente marcaje, líneas de juego, rotulación y logos.
Una de las claves del proyecto será la reutilización del actual parqué de la pista central, que se trasladará a la pista auxiliar. Con ello, el Ayuntamiento prevé ampliar este espacio y adaptarlo también a un uso multideporte, de forma que el recinto disponga de dos canchas con prestaciones técnicas similares.
Esta mejora permitirá aumentar la versatilidad del Palacio de Deportes, especialmente en los montajes y desmontajes de las pistas, y facilitará la organización de entrenamientos del primer equipo del Unicaja Baloncesto, además de otros usos deportivos del recinto.
Diez nuevas plazas PMR en el Martín Carpena
La intervención en el parqué se suma a otra mejora ya ejecutada en el entorno del pabellón. El Martín Carpena cuenta desde esta semana con diez nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Cinco de estas plazas se han habilitado en la zona Este y otras cinco en el lateral Oeste, próximas a los accesos C y D del recinto. Se incorporan a las cinco plazas ya existentes en la zona Sur, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar la llegada al equipamiento deportivo.
La actuación ha sido realizada por el Área de Movilidad a iniciativa de Málaga Deporte y Eventos.
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