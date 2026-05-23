Crónica
El Unicaja gana 101-83 al Breogán y sigue vivo en la carrera por el play off
Los verdes, tras un gran partido, se aseguran plaza en la BCL, por vía directa o a través de la Fase Previa, y ahora suspiran por una derrota del Surne Bilbao para entrar en el Top 8 y poder jugar así el play off por el título
El Unicaja sigue vivo en su carrera por una plaza en el play off por el título de la Liga Endesa. El equipo verde saldó el ultimatum que tenía este sábado con un triunfo 101-83 tan contundente como necesario ante un Breogán de Lugo que se queda sin opciones de quitarle a los verdes la novena plaza y, por consiguiente, el billete para la fase previa de la próxima Basketball Champions League.
Los de Los Guindos suman ahora 17 victorias y necesitan que el Surne Bilbao pierda este domingo en Miribilla ante el Bàsquet Girona para recuperar su sitio entre los 8 primeros. De esa manera, el equipo viajaría a Vitoria el próximo viernes con opciones serias de clasificarse para las eliminatorias por el título, incluso perdiendo contra los de Galbiati. En caso de triunfo este "finde" de los bilbaínos, las matemáticas todavía darán opciones al Unicaja, pero el final de temporada estará garantizado si no se gana en Vitoria.
Día clave
El de esta penúltima jornada era un partido con trampa. Es verdad que ganar no garantiza el play off, pero perder habría sido dramático. Sobre todo por escenificar, ante la propia "marea verde", un fin de ciclo que es evidente, pero que es muy duro de admitir y todavía más de ver "in situ". El triunfo contra los gallegos corta una muy mala racha y demuestra que hay todavía magia y ganas de competir en el grupo. Puede que no valga para nada, pero la última semana de la Fase Regular, por lo menos, tendrá el aliciente del... "y por qué no".
Los de Ibon Navarro, sin el díscolo Chris Duarte y también sin los lesionados Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez, fueron capaces de salir de su pozo anímico y deportivo en 40 minutos en los que demostraron que son mucho mejor equipo que lo que se ha visto, sobre todo, después de la Copa del Rey. ¿Por qué no hemos visto más a este Unicaja trabajador, intenso, solidario y competitivo?... Es una muy buena pregunta.
Martín Carpena
Había ciertas dudas por saber cómo se iba a manifestar el Martín Carpena con los suyos. Este equipo ha ganado 7 títulos en los últimos tres años, pero la memoria es frágil y algunos ya no se acuerdan y piden salidas masivas y cambios radicales. La grada estuvo más vacía que de costumbre (menos de 8.000), pero es verdad que los que fueron apoyaron al equipo de principio a fin. Ni un mal gesto con ninguno de los jugadores ni con el entrenador. Al contrario. Y cantando el himno...
Gran arranque cajista
Entró el Unicaja muy bien en el partido. Con energía y con muchas ganas. El acierto exterior y la buena actividad defensiva le dio al equipo una primera renta interesante a favor, 14-7. Las rotaciones no cambiaron el guion, al contrario. La diferencia fue creciendo y Luis Casimiro tuvo que parar el partido con 22-10, a 4.01 para el final de los primeros 10 minutos. El equipo peleó cada balón y la grada se lo agradeció. Djedovic volvió a jugar después de muchos partidos fuera del equipo. Una canasta sobre la bocina de Rubit dio la máxima, coincidiendo con el final del primer cuarto: 29-15.
No hubo desconexión esta vez en los siguientes minutos. Ibon Navarro encontró siempre 5 jugadores en la pista dispuestos a morir en cada defensa y a buscar la mejor opción en ataque. A pesar de que el Breogán mejoró sus porcentajes de tiro y, sobre todo Russell hizo mucho daño, lo cierto es que el Unicaja fue siempre por delante con diferencias por encima de los 10 puntos.
Casimiro volvió a parar el partido con 47-32. Dos triples de Francis le dieron mucha vida al Breogán, aunque el marcador al descanso fue fiel reflejo de lo visto en los primeros 20 minutos: 51-38.
Más de lo mismo
La salida del tercer cuarto estaba claro que iba a ser clave. Si el Unicaja dejaba al Breogán meterse en el partido, habría que sufrir. Pero si se mantenía el juego y el ritmo de la primera parte, el partido estaría virtualmente sentenciado. El Unicaja optó por incluso subir un poco más su ritmo y los verdes rompieron de forma definitiva el partido: 64-42. El +22, por mucho que quedaran 16.03 minutos hasta el bocinazo final, pareció ya casi una sentencia definitiva. Después de un +25, el partido se fue al último cuarto con 77-61.
No tuvo ya mucha historia el cierre del partido. Sin un líder claro, esa seña de identidad que ha hecho al Unicaja campeón las últimas temporadas, el reparto de puntos fue digno de mención, con 6 jugadores cajistas con 10 o más puntos firmando la victoria final: 101-83.
Partido y medio para acabar la Liga Regular
El Unicaja, con las cuentas todavía a favor, termina la temporada regular de la ACB esta semana. El martes volverá a Badalona para jugar contra el Joventut el medio partido que tiene pendiente con los verdinegros, con un 53-33 en contra. Parece imposible soñar con sumar ante los catalanes. Tampoco será nada fácil el fin de temporada que llegará el viernes en Vitoria. Ese día, en función de los resultados que le faltan al Surne Bilbao, será un todo o nada. Veremos a ver qué pasa...
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