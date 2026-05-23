Lucha por el play off: Todo el Unicaja pendiente ahora del Surne Bilbao-Girona de este domingo a las 12 horas

El Unicaja ganó al Breogán y ahora todas las miradas se dirigen al partido Surne Bilbao-Bàsquet Girona de este domingo a las 12 horas en el que los verdes suspirarán por una victoria de los catalanes, que les permita recuperar su plaza entre los 8 primeros y afrontar la última semana de la Liga Regular con opciones serias de acabar en ese ansiado octavo puesto, que dé opción a jugar el play off por el título, a partir de la primera semana de junio.

El partido se juega en Miribilla con el equipo de Melwin Pantzar como favorito ante un rival ya sin objetivos a nivel clasificatorio y a la baja en las últimas semanas.

A pesar de la derrota del pasado domingo en el Roig Arena, el equipo bilbaíno mantiene sus opciones intactas de acabar en el Top 8, además dependiendo ahora de sí mismo para ese objetivo.

Cuentas abiertas

Sea cual sea el resultado que consigan los ‘hombres de negro’ en su último partido de la temporada regular en Miribilla, no estarán clasificados ni descartados de manera matemática en esa pelea por entrar entre los ocho primeros. La Laguna, por lo tanto, será donde se decidirá el próximo viernes el futuro de los de Jaume Ponsarnau, igual que el Unicaja se la jugará en Vitoria.

El técnico de los «hombres de negro» cuenta con toda la plantilla a su disposición para este partido frente a un rival al que ha derrotado en sus tres anteriores enfrentamientos como local.

Mal momento del Girona

Por su parte, el Básquet Girona efectúa su último desplazamiento de la temporada antes de despedir el curso la próxima semana en Fontajau frente al Joventut con los deberes de la permanencia ya hechos y el reto de tratar de mejorar su duodécima posición, o al menos conservarla, para tener posibilidades de jugar en Europa la próxima temporada. Eso, y ayudar al Unicaja, indirectamente, en su lucha por terminar entre los 8 primeros.

Los jugadores del Bàsquet Girona celebran una victoria reciente. / ACBPhoto

No pinta bien para los intereses cajistas ya que en las últimas semanas, el conjunto dirigido por Moncho Fernández ha perdido el paso en esa carrera con una serie de una sola victoria en las últimas siete jornadas, entre ellas en sus cuatro últimas salidas: Tenerife, Gran Canaria, Murcia y Breogán.

El equipo catalán llega a Bilbao con la baja ya conocida del lesionado Maxi Fjellerup y la duda sobre la disponibilidad del pívot canadiense James Karnik a causa de una gastroenteritis vírica que le ha hecho perderse algunas sesiones de entrenamiento esta semana.

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El Unicaja estará muy pendiente este mediodía de domingo de lo que pase en Miribilla. Buena parte del futuro liguero de los verdes pasará por lo que ocurra en ese Surne Bilbao-Básquet Girona.