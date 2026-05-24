Lucha por el play off: Melwin Pantzar y el Surne Bilbao ganan 86-80 al Girona y dejan al Unicaja en una situación límite

El Unicaja está obligado a una "machada" si es que quiere estar la primera semana del mes de junio jugando el play off por el título de Liga. El Surne Bilbao Basket ganó este domingo en su cancha, con muchos apuros, al Bàsquet Girona y ahora es octavo, con una victoria de ventaja en la clasificación, a falta ya de solo una jornada más para el final de la Liga Regular.

El Unicaja, que todavía tiene medio partido pendiente en Badalona, necesita ganar a la Penya (pierde 53-33 al descanso) o en su visita al Baskonia del cierre de la Fase Regular, además de esperar que el equipo vasco pierda en su visita del viernes a la cancha de La Laguna Tenerife. En ese caso, empataría con los vascos a 18 victorias y sería octavo el equipo de Los Guindos y noveno el Surne. No parece un camino fácil, pero tampoco es imposible.

El Surne Bilbao ganó al Girona. / Aitor Arrizabalaga

Pantzar, clave

Todo el "unicajismo" estaba muy pendiente este domingo de lo que pasara en Miribilla. Tras un partido muy igualado, con ventajas mínimas para uno y otro lado, el Bàsquet Girona entró en el último cuarto con 3 puntos de ventaja, 64-67. Hasta 7 puntos a favor tuvieron los catalanes en el inicio de ese último parcial, pero les faltó continuidad y les sobró en el equipo contrario un Melwin Pantzar letal. El cajista cedido en el Surne Bilbao fue clave para el triunfo de los suyos.

Jornada 34

La última jornada de Liga se jugará el próximo viernes en horario unificado para todos los equipos que se juegan algo. El Unicaja viaja a la pista del Baskonia, que está luchando por ser cabeza de serie en el play off por el título. Por su parte, el Surne Bilbao jugará en la cancha de La Laguna Tenerife, en un duelo directo entre los otros dos aspirantes por entrar en los cruces por el título, aunque en el caso de los canarios lo que se jugarán será ser séptimos u octavos. Ambos partidos se disputará a partir de las 20.30 horas.