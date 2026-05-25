Liga Endesa/Jornada 29
Fecha, hora y qué doble opción hay para ver por televisión el medio partido Joventut-Unicaja
El choque del pasado sábado 2 de mayo, que se aplazó en el descanso por problemas en el videomarcador, se reanuda para jugar los dos últimos cuartos con 53-33 en el marcador
El partido más largo de la historia. Empezó el sábado 2 de mayo a las 18 horas y terminará este 26 de mayo a eso de las 21 horas... si no hay ningún contratiempo. Unicaja y Joventut retoman en el inicio del tercer cuarto, con 53-33 a favor de los verdinegros, el duelo de la jornada 29 de la Liga Endesa que en su día no se pudo jugar por problemas técnicos insalvables en el marcador del Olimpic de Badalona.
Clasificación
Los verdes afrontaron aquel partido en el octavo puesto de la clasificación, pero ahora la realidad es más dura. A falta solo de una jornada, además de este medio partido, los de Los Guindos son novenos (17-15) y necesitan ganar en Badalona o el próximo viernes en la pista del Baskonia, además de esperar una derrota del Surne Bilbao en La Laguna para no decir apresuradamente adiós a la temporada.
Bajas
Se repite todo respecto a lo que pasó hace ya más de tres semanas. Es decir, son bajas los mismos que lo fueron aquel día Nihad Djedovic y Killian Tillie, ambos lesionados el 2 de mayo, aunque ahora ya estén en condiciones de jugar. Tampoco jugará Augustine Rubit, que fue el descartado por Ibon en aquel momento y Chris Duarte, que ya no está en el equipo por su díscolo comportamiento, pero que el 2 de mayo pasado todavía vestía de verde y morado
Horario del Joventut-Unicaja
El encuentro contra el equipo entrenado por Dani Miret se reanudará este martes 26 de mayo, a partir de las 20 horas, en el Palau Olimpic de Badalona.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los badaloneses se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, también se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.
- Ibon Navarro, tras la victoria del Unicaja: 'Bilbao y Breogán anuncian renovaciones, aquí llevamos echando jugadores desde febrero
- La playa secreta de Málaga que pocos conocen y que combina un enorme arenal con un paseo repleto de vegetación: es perfecta para visitar en familia
- Las Noches de Verano de Rincón de la Victoria 2026 suman 17 espectáculos con Comandante Lara, Chambao y María Peláe
- La historia oculta bajo el garaje Las Delicias de Málaga: de mezquita andalusí a hotel de 5 estrellas
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- La bodega más pequeña de España está en este pequeño pueblo de Málaga y se construyó en un antiguo garaje: 'Un rincón entrañable y mágico con buenos vinos y maridajes increíbles
- Tamese, la Málaga metalúrgica a punto de desaparecer
- Lucha por el play off: Todo el Unicaja pendiente ahora del Surne Bilbao-Girona de este domingo a las 12 horas