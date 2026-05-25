El nuevo pabellón del Unicaja en Los Guindos comenzará a construirse este mes de junio

El nuevo pabellón que el Unicaja va a construir en Los Guindos sigue dando pasos al frente. La nueva instalación, que albergará el museo del club, comenzará a construirse a partir del próximo mes de junio. Un anhelo del actual presidente, Antonio Jesús López Nieto, y de la Fundación Bancaria Unicaja, dueña del club, en un claro síntoma de crecimiento, justo a punto de cumplir 50 años de vida la entidad verde y morada.

Pabellón

Dentro de la nueva edificación, que contará con un pequeño aparcamiento, también estarán las nuevas oficinas del club, más modernas y funcionales. La nueva instalación deportiva se situará justo al lado del actual pabellón José María Martín Urbano, lindando con el centro de salud de Puerta Blanca. Albergará varias pistas de baloncesto, principalmente dedicadas al equipo femenino, que juega en Liga Femenina Challenge, y también a los equipos de cantera del club.

Recepción del Unicaja femenino en Mijas. / Unicaja CB

Fundación Unicaja

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ya explicó hace un par de meses las intenciones del club para esta nueva instalación: "Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la creación del Club Unicaja Baloncesto se va a proceder a la ampliación del complejo deportivo de Los Guindos con la construcción de un nuevo pabellón cubierto que tendrá un aforo en torno a mil personas". Tras ser cuestionado sobre este nuevo proyecto, el presidente de Fundación Unicaja añadió que, según previsiones, "el periodo de construcción podría ser un año aproximadamente". De manera, antes de finalizar la próxima temporada 2026/2027, dentro de 12 meses, la nueva equipación podría ser ya una realidad.

Museo

De igual modo, Domínguez avanzó en aquel momento que el nuevo pabellón albergará también el Museo del Unicaja Baloncesto en las propias dependencias de la nueva edificación. Una obra que después de este exitoso trienio con 7 títulos conseguidos por el equipo entrenado por Ibon Navarro era ya una necesidad para que el club pueda presumir de sus buenos resultados recientes y de su buena salud deportiva y social en una ciudad y en una provincia en la que el equipo tiene decenas de miles de seguidores repartidos por toda su geografía.

El Unicaja ganó la Copa en Badalona 2023. / ACBPhoto

López Nieto, presidente del club, también habló de esta misma cuestión el pasado mes de diciembre. "Nosotros no tenemos un museo, estamos en ello, estamos trabajándolo porque es de una manera que creo que la historia del club lo merece y creo que los visitantes también, que lo buscan. Estamos buscando un enclave y creo que más pronto que tarde podremos dar noticias muy concretas de un museo moderno e interactivo. Que la gente se pueda sentir al menos contenta, los de aquí, y que lo visiten también los de fuera", decía. Ahora ya hay ubicación definitiva.

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50 aniversario del Unicaja

El nuevo pabellón, las nuevas oficinas y el ansiado museo serán tres novedades importantes de las muchas en las que se está trabajando, desde hace varios meses, para conmemorar ese medio siglo de vida de uno de los clubes más laureados del baloncesto español y un referente en Europa, con 4 títulos continentales y dos intercontinentales. "Ya iréis conociendo el programa de lo que haremos. Será muy bonito, muy extenso, muy denso también, y del que nos sentiremos orgullosos todos los aficionados al baloncesto y todos los malagueños", dijo en aquella ocasión López Nieto. En las próximas semanas y meses se irán desvelando muchas de esas sorpresas.