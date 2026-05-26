Ibon Navarro, tras la derrota ante el Joventut: "Hemos intentado limitar el desgaste de algunos jugadores tocados y ya pensamos en el viernes"

El Unicaja se plantó en Badalona con una misión casi imposible: remontar un -20 en dos cuartos, después de que se suspendiese el duelo al descanso el pasado 2 de mayo por problemas en el videomarcador del Olímpic. Finalmente, el 'casi' se borró de la ecuación para certificar la derrota cajista en la jornada 29 (95-74). Ibon Navarro habló tras la cita en la sala de prensa sobre la segunda mitad disputada este martes.

Valoración del partido de Ibon Navarro

"Evidentemente haré una valoración de la segunda parte porque de la primera ni me acuerdo, ni me quiero acordar, mejor dicho. No necesitábamos hacer un partido perfecto para tener alguna opción de volver pero sí hacer un partido con pocos errores, sobre todo en cosas como el balance y rebote defensivo. Creo que son 7 rebotes en el tercer cuarto y 6 puntos de balance defensivo.

Entonces, bueno, si hubiésemos tenido alguna posibilidad de competir el partido se nos han ido en esa falta de control del rebote. A partir de ahí, hemos intentado limitar un poco el desgaste que pueden tener algunos jugadores tocados y a pensar en el partido del viernes".

Solo en la cancha al acabar el partido

"Como no hay otro sitio para estar tranquilo me he ido a la cancha, a pensar en mis cosas".

Opinión sobre la reanudación prácticamente después de un mes

“No es una situación fácil para nadie, ni para el Joventut ni para nosotros. Nos faltaban jugadores que estaban en el acta, otros no llegan en su mejor momento y es verdad que, a nivel emotivo, volver tras el descanso con ese plus de adrenalina te puede dar alguna opción más. Además, contar con 20 minutos más en los que puedes estar menos cansado también te puede dar más opciones.

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El Joventut es un equipo que, en sus primeras partes, suele tener muy buenos porcentajes de tiro y, evidentemente, lo que hemos jugado hoy no era una segunda parte, sino una primera. Por eso decía que necesitábamos hacer pocas cosas muy bien y no las hemos hecho. Ha sido una anomalía para todo el mundo, para nosotros también.”