Joventut y Unicaja acaban en Badalona el partido que tienen a medias

24 días después de que arrancara el Joventut-Unicaja de la jornada 29 de la Liga Endesa, el pasado sábado 2 de mayo, la segunda parte de ese partido se jugará este martes, a partir de las 20 horas.

Unicaja y Joventut retoman el duelo más largo de la historia, en el inicio del tercer cuarto, con 53-33 a favor de los verdinegros, después de que aquel día, por problemas técnicos insalvables en el marcador del Olimpic de Badalona, se tuviera que cancelar todo durante el descanso.

Solo 10 jugadores

Como quiera que el partido se tiene que reiniciar en las mismas condiciones en las que se suspendió, hace ahora 24 días, para esta cita Ibon Navarro no podrá contar ni con Killian Tillie ni con Nihad Djedovic, ya que ambos jugadores no estaban inscritos en el acta en la fecha inicial del partido, por lesión en aquel momento.

Tampoco con Tyson Pérez ni Emir Sulejmanovic, que entonces estaban en el acta, pero ahora están lesionados. Y también es baja por motivos obvios el díscolo Chris Duarte. O sea, que el Unicaja llegará a Badalona con solo 10 jugadores disponibles. Más difícil todavía.

Estadísticas al descanso del Joventut Unicaja. / ACB

20 abajo: 53-33

Aunque más que nombres propios, lo que parece un imposible es poder remontar en solo 20 minutos esos 20 puntos abajo con los que terminó una primera parte lamentable del Unicaja aquel sábado de primeros de mayo. No se pudo jugar peor, con menos energía y con menos ganas. El 53-33 refleja lo que se vivió en aquellos 20 minutos.

Imagen del partido jugado el 2 de mayo. / ACBPHOTOS

Ejemplos para soñar

Nunca antes el Unicaja ha logrado darle la vuelta a un partido al que se llegó perdiendo al descanso por 20 puntos. Pero sí hay ejemplos muy significativos en los que inspirarse, como el propio club ha recordado en su sitio web.

La mayor remontada de los verdes fue de 19 puntos en contra en el intermedio (58-39), una hazaña que tuvo lugar en el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup 2019 en la que los malagueños vencieron al ALBA Berlín por 90 a 91, con un mate de Mathias Lessort sobre la bocina.

Otras remontadas destacadas de la historia del club tuvieron lugar ante el Ricoh Manresa en 2005, que se acabaría ganando por 66 a 78 tras ir 17 abajo al descanso (45-28); y ante el Obradoiro por 91 a 97 en 2018, después de estar también perdiendo por 17 tantos en el intermedio (45-28). Casualmente, las tres mayores remontadas del Unicaja a la reanudación han tenido lugar lejos de Málaga.

Tampoco hay que irse muy lejos para ver una remontada destacada del equipo. Esta misma temporada, el Unicaja fue capaz de darle la vuelta a una situación complicada a domicilio ante el Dreamland Gran Canaria, ante el que llegó al descanso perdiendo por 14 puntos (41-27) para acabar imponiéndose por 72 a 81.

Y si nos ceñimos a remontadas en un último cuarto, la mayor protagonizada por el Unicaja hasta la fecha ocurrió en 2019, cuando los malagueños levantaron en la cancha del Montakit Fuenlabrada un -15 al final del tercer cuarto (68-53) para acabar imponiéndose por la mínima (81-82).

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