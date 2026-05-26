Joventut 95-74 Unicaja: Crónica de una derrota anunciada

Si el Unicaja quiere jugar el play off por el título de la Liga Endesa 2025/2026, a partir de la primera semana del ya inminente mes de junio, tendrá que ganar el viernes en la pista del Baskonia (20.30 horas) y esperar que el Surne Bilbao pierda, a esa misma hora, en su visita a La Laguna Tenerife. Matemáticamente, ya no le queda ninguna otra opción. Y es que este martes se consumó la esperada derrota de los verdes ante el Joventut, en el medio partido que estaba pendiente desde hace ya tres semanas largas en el Olímpic badalonés: 95-74.

Reto "imposible"

Estaba claro que lo de remontar un -20 (53-33), en solo dos cuartos, era "casi" un imposible. Si el Unicaja no juega los cruces por el título de esta ACB no será, desde luego, por esto de Badalona. Hay muchos días y muchos partidos a los que echarles la culpa. Sobre todo en este esprint final tortuoso de la temporada. El día de Granada, la prórroga contra el Dreamland Gran Canaria, el día de Burgos... Tampoco es ahora el momento de buscar claves y culpables porque mientras los números digan que sí, hay que confiar en esta gente. Ya habrá tiempo de lo otro.

Liga Endesa | Partido aplazado entre Joventut y Unicaja, en imágenes / ACBPhotos

Solo 20 minutos

Los 20 minutos de este martes en el Olímpic fueron distintos a los dos primeros cuartos jugados el pasado 2 de mayo. Aquel día, el equipo no dio la talla. No tuvo acierto, no tuvo chispa, no agachó el culo para defender y no puso energía sobre el parqué. Fue todo un despropósito. Esta vez, con todo perdido, al menos dio una imagen más competitiva. Estos 20 minutos se saldaron con +1 para la Penya. Algo, por lo menos, digno.

Medio partido

El "medio partido" arrancó con un intercambio de canastas que no conducía a nada. El Joventut estuvo muy cómodo y tuvo que parar el partido Ibon Navarro, con 69-44, con poco más de 6 minutos jugados. Dos triples de Hanga elevaron la renta. Una canasta de Birgander puso el +30. Era como si estos 24 días no hubieran pasado porque las sensaciones eran exactamente las mismas que las de aquel sábado 2 de mayo. Los verdes estuvieron blandos en defensa, dejaron escapar rebotes y tampoco fueron contundentes en ataque. El partido alcanzó el final del tercer cuarto con 82-55. Siete puntos más en contra que al inicio del "medio partido".

Un 0-7 de salida en el último cuarto devolvió el marcador al -20 para los cajistas. Al menos, mejoró la imagen de los de Ibon Navarro en ese tramo final. Pusieron muchas más ganas y el marcador lo agradeció. Un triple de Kalinoski colocó el -17 (88-71). Parker hizo daño en la pintura. Ruzic, también. Los minutos fueron pasando sin ya nada más en juego que saber dónde iba a acabar la desventaja. El partido se cerró con 95-74. Lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible.

Ficha

95 - Asisa Joventut (25+28+29+13): Rubio (11), Hunt (8), Kraag (5), Parker (17), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (13), Hakanson (7), Vives (3), Torres (-), Allen (-), Birgander (13) y Hanga (6).

74 - Unicaja (18+15+22+19): Perry (10), Díaz (10), Barreiro (8), Pérez (2), Balcerowski (10) -cinco inicial-; Audige (12), Webb (4), Kalinoski (9), Cobbs (-), Sulejmanovic (2), Rubit (2) y Kravish (5).

Árbitros: Óscar Perea, Carlos Cortés y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 6.203 espectadores.

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