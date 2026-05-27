Esta es la carambola que necesita el Unicaja para jugar el play off por el título de la Liga Endesa

Tras finalizar este martes el partido Joventut-Unicaja, que quedó aplazado el pasado 2 de mayo por problemas en el marcador del Olímpic de Badalona, el Unicaja ya no depende de sí mismo para acabar en el Top 8 de la clasificación de la Liga Endesa. Los verdes, que arrancaron los dos cuartos pendientes de jugarse en la pista de la Penya con 53-33 en contra, cedieron finalmente por 95-74 y el billete para el play off por el título está ahora más complicado que nunca.

Última jornada

A falta de solo una jornada más, la 34, para que acabe la Fase Regular, los de Ibon Navarro necesitan combinar un par de resultados para poder recuperar su puesto entre los 8 mejores. Los verdes son novenos en la tabla con 17 victorias, mientras que los bilbaínos tienen el ansiado octavo puesto con un triunfo más, 18. Los dos partidos que marcarán el futuro del equipo de Los Guindos en la competición liguera son el Baskonia-Unicaja y el La Laguna Tenerife-Surne Bilbao Basket. Ambos choques se jugarán a partir de las 20.30 horas de este viernes, en horario unificado para todos los equipos de la ACB que tienen algo en juego en esta última jornada de la Fase Regular.

El Unicaja, contra las cuerdas en su intento de jugar el play off. / Gregorio Marrero

Carambola perfecta

El Unicaja necesita una carambola ideal para cumplir con su objetivo. Se trata de ganar, sí o sí, en su visita a la difícil pista del Baskonia, mientras que también es obligado que el Surne Bilbao pierda en su visita a La Laguna Tenerife. Con la combinación de esos dos resultados, la Liga Reglar terminaría con el Unicaja y el Surne empatados a 18 victorias y 16 derrotas en la tabla. En ese caso, la normativa dice que se acude al average particular entre ambos equipos para desempatar. Y ahí, el Unicaja lo tiene a su favor, ya que ganó a los vascos en el Carpena por 18 puntos (86-68), mientras que en Miribilla cedió por 16 (90-74).

Las cuentas de Bilbao y Unicaja

Surne Bilbao (18-15)

Depende de sí mismo para entrar en el play off: si gana en casa de La Laguna Tenerife entrará como séptimo. Incluso se clasificaría si pierde y el Unicaja cae en Vitoria. La única manera de quedarse fuera del play off sería perder y que los cajistas ganen en Vitoria.

El Surne de Ponsarnau, un enemigo incómodo para el Unicaja de cara a una laza en el play off. / ACBPhoto-Aitor Arrizabalaga

Es 7º si… Gana su partido contra La Laguna Tenerife.

Es 8º si… Pierde contra La Laguna Tenerife y el Unicaja pierde su partido.

Se queda fuera de play off si… Pierde contra La Laguna Tenerife y el Unicaja gana su partido.

Unicaja (17-16)

No depende de si mismo, ya que su única opción de entrar en play off es ganar su partido frente a Kosner Baskonia y que La Laguna Tenerife gane a Surne Bilbao. En cualquier otro caso quedaría eliminado.

Ibon Navarro habla con Alberto Miranda. / ACBPhotos / LMA

Es 8º si… Gana su partido contra Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife vence al Surne Bilbao.

Se queda fuera de play off si… Pierde contra Kosner Baskonia. También si gana su partido y el Surne Bilbao vence a La Laguna Tenerife.

Noticias relacionadas

¿Acabará octavo el Unicaja?

Está claro que no es fácil el reto que hay por delante. El Unicaja lleva una racha de resultados fuera del Martín Carpena que invitan a muy poco optimismo. El Baskonia se juega mucho porque está en plena lucha por tener ventaja de campo en los cuartos de final del play off. No queda otra cosa que dar la sorpresa y esperar que el Tenerife cumpla con la otra parte del trato ganando al Surne Bilbao. A ver qué pasa...