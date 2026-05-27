Todo lo que hay que saber sobre el decisivo Baskonia-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

Última oportunidad. El Unicaja necesita ganar este viernes al Baskonia para colarse en el Top 8 y jugar el play off por el título. La última jornada de la Fase Regular depara a los de Ibon Navarro un partido sin red. La derrota le dejará fuera de los 8 primeros y solo una victoria cajista en el Buesa Arena, unida a una derrota del Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar en La Laguna Tenerife, daría la carambola matemática a los verdes para meterse en la lucha por el cetro liguero.

Clasificación

Los verdes son novenos en la clasificación, con 17 victorias, una menos de las 18 que tienen los vascos. La buena noticia es que el average está del lado cajista, por lo que el ansiado empate a 18 triunfos dejaría a los cajistas en el octavo puesto y sacaría al Bilbao Basket de la zona de play off, a la novena plaza.

Bajas

Salvo sorpresa, Ibon Navarro no podrá contar con los lesionados Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez, además del "castigado" Chris Duarte. Sí podrán jugar Killian Tillie y Nihad Djedovic, que en el duelo intersemanal en Badalona fueron bajas por no estar inscritos en el acta el 2 de mayo, cuando se debió haber jugado el partido.

Horario del Baskonia-Unicaja

El encuentro contra el equipo vitoriano se jugará este viernes, 29 de mayo, a partir de las 20.30 horas, en el Buesa Arena de Vitoria.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Paolo Galbiati se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Se podrá también ver el partido a través de Movistar+. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.