López Nieto, presidente de Unicaja: "Hemos llegado hasta aquí por nuestra culpa"

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, reconoció la "culpa" del conjunto malagueño por tener que jugarse la última oportunidad de alcanzar el playoff’ de la Liga Endesa ACB de baloncesto en el decisivo encuentro de este viernes frente al Baskonia.

El dirigente reconoció en Jaén que el equipo afronta el tramo final con “una bala” para clasificarse, aunque admitió que la situación actual responde a los problemas acumulados durante el curso y que su equipo tiene que ganar y el Bilbao Basket perder ante La Laguna Tenerife.

“El año pasado no tuvimos ninguna lesión y este año las hemos tenido todas”

López Nieto aseguró que el club debe analizar con “racionalidad” una campaña marcada por las lesiones y la irregularidad, alejada del éxito extraordinario del pasado ejercicio. “Si hemos llegado ahí es por culpa nuestra”, señaló el presidente cajista, que evitó buscar excusas pese a recordar que el equipo ha sufrido numerosos contratiempos físicos: “el año pasado no tuvimos ninguna lesión y este año las hemos tenido todas”, afirmó.

El máximo dirigente de Unicaja pidió perspectiva al entorno y recordó que la temporada pasada, saldada con cuatro títulos, fue “algo no normal”. “Lo lógico es estar más cerca de este año que del anterior”, explicó, aunque también valoró la conquista de un título esta campaña, un aspecto que, según dijo, “a veces se olvida”.

Las declaraciones del presidente se produjeron durante la presentación en Jaén de un convenio de colaboración entre Unicaja y el Jaén CB, un acuerdo destinado a potenciar el desarrollo del talento joven en la provincia jiennense.