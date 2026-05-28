"Caso Unicaja-Chris Duarte": 5 de junio, nueva fecha clave

El Unicaja y Chris Duarte continúan trabajando en solucionar el litigio que tienen abierto desde hace ya varias semanas. Tras la apertura de expediente del club al jugador y la presentación de alegaciones del dominicano la semana pasada, el club ya ha contestado a las mismas y vuelve a ser el jugador internacional por RD el que tiene ahora que responder al último escrito de contestación del club de Los Guindos.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, ambas partes, de mutuo acuerdo, han acordado ahora el 5 de junio como fecha límite para la posible resolución de la relación entre el Unicaja y Chris Duarte, que hay que recordar que tiene todavía un contrato firmado por una temporada más, hasta junio de 2027.

Chris Duarte se encuentra en tiempo de segundas alegaciones sobre su expediente disciplinario en el Unicaja / ACB PHOTO / MARIANO POZO

Caso Chris Duarte

El "caso Chris Duarte" se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión del Unicaja en este tramo final de temporada. Lo que comenzó como un conflicto deportivo tras la Final Four de la Basketball Champions League ha derivado en un litigio abierto entre el jugador dominicano y el club malagueño, con consecuencias disciplinarias, legales y deportivas todavía por dictaminar.

Todo estalló el 9 de mayo, apenas unas horas después de la derrota del Unicaja en semifinales de la BCL ante el AEK de Atenas en Badalona. Ibon Navarro decidió dejar fuera de la convocatoria a Chris Duarte por motivos técnicos. El dominicano ya arrastraba semanas de pérdida de protagonismo y su ausencia en el partido más importante de la temporada europea terminó de evidenciar una fractura interna que venía creciendo desde hacía meses.

Publicación en Instagram

Horas después del encuentro, Duarte publicó un duro mensaje en Instagram tras ser incluido en el segundo mejor quinteto de la competición. El jugador aseguró haber pasado “mucha mierda” durante la temporada y denunció que había “un grupo de personas tratando de manchar” su nombre y su carrera. Además, deslizó que existía una “soga” que le impedía jugar al nivel que él consideraba capaz de ofrecer. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, el impacto dentro del club fue enorme.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

Reacción del Unicaja

Ese mismo día, el Unicaja reaccionó con contundencia. La entidad abrió un expediente disciplinario a Duarte y le suspendió cautelarmente de empleo mientras se resolvía el procedimiento interno. El club le concedió un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, dejando claro que la situación había sobrepasado el ámbito estrictamente deportivo.

Disculpas de Duarte

Antes incluso de hacerse oficial la medida, Duarte publicó un segundo comunicado en redes sociales en el que pedía disculpas a compañeros, entrenadores, club y aficionados. El escolta admitió que la frustración se había apoderado de él y aseguró seguir comprometido con el equipo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la relación entre ambas partes quedó prácticamente rota.

Segundo mensaje de Chris Duarte en su story de Instagram. / @christheoretduarte05

Alegaciones y recursos

Desde entonces, el caso ha entrado en una dimensión jurídica y contractual. Duarte presentó sus alegaciones al expediente disciplinario mientras los servicios jurídicos del club estudiaron la resolución definitiva. Una vez se le ha comunicado la misma al jugador, Duarte y sus abogados deben ahora responder por segunda vez al club, con esa fecha límite del 5 de junio para un posible desenlace ya final del embrollo.

Fuera del equipo

Lo que está fuera de toda duda es que en Los Guindos se asume que la operación Duarte, concebida el pasado verano como un salto de nivel para el proyecto, ha terminado convirtiéndose en una de las mayores decepciones deportivas y económicas de los últimos años. El jugador, salvo sorpresa, no volverá a vestir la camiseta verde y morada.