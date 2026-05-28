Ibon Navarro, antes del Baskonia-Unicaja: "Vamos a pelear e intentar hacer el mejor partido posible"

Ibon Navarro habló este jueves en la previa del Baskonia-Unicaja, último partido de la Fase Regular de la Liga Endesa. Los verdes están obligados a ganar en Vitoria y esperar un tropiezo de Bilbao en Tenerife para poder lograr billete en el play off por el título que arranca la próxima semana. La situación es complicada, pero el técnico cajista confía en que su equipo puede dar una buena imagen y competir ante un rival en muy buen estado de forma

Última oportunidad

“No nos queda otra que estar centrados en nuestro trabajo; en qué tenemos que hacer bien y que eso nos permita competir con Baskonia, y tener nuestras opciones de ganar en una cancha donde llevan cinco victorias seguidas. Hacen un juego muy alegre, imprevisible, jugadores verticales, jugadores que pueden tirar de tres puntos, súper versátiles, cincos que defienden a bases y los aguantan, pequeños que defienden a grandes y aguantan… un equipo con numerosas alternativas defensivas y con un juego sencillo, alegre y muy peligroso.

El Baskonia está en un gran momento. / Kai Försterling / EFE

Estado del equipo

“Djedovic ha hecho este jueves una parte del entrenamiento. Lo normal es que no estuviese, pero la situación en la que estamos, él quiere arriesgar, lo cual agradecemos y valoramos mucho. Alberto Díaz no está bien de la mano, pero está en una situación en la que quiere ayudar, al igual que Tillie, que ha mejorado bastante la última semana, con la rodilla menos hinchada y quiere ayudar. Tyler Kalinoski y su mano, a estas alturas no se va a quitar. Muy agradecido a todos por el esfuerzo que están haciendo. A pelear con lo que tenemos e intentar hacer el mejor partido posible”.

Suma de fuerzas

“Tenemos que intentar que no tiren solo los jugadores con ese compromiso desbordante. Los demás también tienen que hacerlo, porque no van a poder solos. Los que están sanos nos tienen que sumar y ayudarnos un poco para dar ese plus que nos pueda permitir competir ante un equipo como Baskonia, en su casa especialmente.

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Ibon Navarro habla con sus jugadores. / Gregorio Marrero

Plan de partido

"Baskonia es un equipo que tiene cinco jugadores en el campo y no sabes quién está jugando de uno, de dos, de tres, de cuatro o de cinco. Y además por la forma de jugar que tienen, con un juego muy directo, que te atacan en los primeros seis segundos con un bloqueo directo y te generan una ventaja. Un equipo muy moderno, con un estilo muy reconocible. Muy peligroso. Están con mucha confianza, descansados pese a haber jugado con el Madrid hace 24 horas. Pero están frescos, recuperando cosas que tenían olvidada de hace meses. Y un equipo que va a llegar muy bien al play off”.