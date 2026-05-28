El Tenerife se pasa a la Eurocup y no será rival del Unicaja en la BCL 2026/2027

La reorganización del baloncesto europeo sigue dando pasos y uno de los movimientos más llamativos de las últimas horas tiene acento español. La Laguna Tenerife dejará de ser rival del Unicaja en la Basketball Champions League para incorporarse a la Eurocup a partir de la próxima temporada, en una decisión que refleja el profundo cambio que prepara la competición organizada por la Euroliga, de la que el Unicaja salió el verano de 2022.

Nuevo formato en la Eurocup

La Eurocup afronta una transformación importante impulsada por la nueva dirección de la ECA con Chus Bueno al frente. El torneo pasará de 20 a 32 equipos, tendrá un nuevo formato con cuatro grupos de ocho conjuntos, una segunda fase de Top 16 y eliminatorias al mejor de tres partidos desde cuartos de final. Además, la competición introducirá licencias de larga duración, inicialmente de tres años ampliables a cinco, buscando una mayor estabilidad deportiva y económica para los clubes.

La BCL y la Eurocup trabajaron años atrças para unir sus caminos. / BCL

La Laguna Tenerife

Ese nuevo escenario ha despertado el interés de numerosos equipos europeos que en los últimos años habían apostado por la Basketball Champions League de la FIBA. Entre ellos aparece ahora La Laguna Tenerife, uno de los grandes referentes históricos de la FIBA en su máxima competición continental. El conjunto aurinegro ha sido uno de los clubes más exitosos del torneo desde 2016, con dos títulos y varias presencias en Final Four, convirtiéndose junto al Unicaja en una de las grandes caras visibles de la competición.

Otros clubes interesados

El cambio del equipo canario, adelantado por AS, supone un golpe simbólico para la BCL porque se trata de una de sus entidades más reconocibles y competitivas. Además, no es un caso aislado. Según las informaciones aparecidas en los últimos días, otros clubes vinculados al ecosistema FIBA también estudian el salto a la Eurocup atraídos por el nuevo modelo deportivo y comercial. Equipos de la Liga Endesa como Bilbao Basket, Girona o Manresa también han aparecido relacionados con esta posibilidad.

El Unicaja seguirá jugando las compticiones FIBA y no regresará a la Eurocup-Euroliga / Eurocup

Y Unicaja, ¿qué?

En medio de este escenario aparece inevitablemente el nombre del Unicaja. El club malagueño se ha convertido en los últimos años en el gran dominador de la Basketball Champions League, con títulos recientes y una presencia constante en las rondas finales del torneo. De hecho, tanto Unicaja como Tenerife han sido protagonistas recurrentes de las últimas Final Four y han sostenido buena parte del crecimiento competitivo y mediático de la competición.

Al contrario que La Laguna Tenerife, a día de hoy no existe ningún movimiento oficial del Unicaja para abandonar la BCL. El club cajista mantiene su vinculación con la competición FIBA y no ha trascendido ninguna idea para girar hacia incorporarse a la nueva Eurocup.

Cambio de modelo deportivo y económico

El caso es que la Euroliga quiere volver a convertir a la Eurocup en una competición atractiva en lo deportivo y en lo económico. Según adelantó este miércoles BasketNews, hay hasta 40 clubes europeos interesados en jugar esta nueva Eurocup. La reconstrucción de la segunda competición del universo Euroliga, el interés creciente de clubes históricos del Viejo Continente y la necesidad de redefinir el equilibrio entre FIBA y Euroliga convierten este verano en uno de los más importantes de los últimos años para el baloncesto europeo. Y aunque el Unicaja permanece por ahora al margen de cualquier cambio, el movimiento del Tenerife evidencia que el tablero continental se está moviendo más que nunca y en Málaga seguro que se buscará lo que sea mejor para el club de Los Guindos, justo el año 2027, en el que el club cumplirá 50 años de vida.