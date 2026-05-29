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Liga Endesa/Jornada 34

Baskonia-Unicaja: Puerta grande o enfermería

El equipo cajista necesita ganar en Vitoria para clasificarse para el play off por el título, siempre que el Surne Bilbao pierda en la pista de La Laguna Tenerife, en jornada unificada a las 20.30 horas

Unicaja-Baskonia, Liga Endesa, en el Martín Carpena

Unicaja-Baskonia, Liga Endesa, en el Martín Carpena / Gregorio Marrero

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Última oportunidad. Ahora o nunca. El Unicaja visita a las 20.30 horas al Baskonia en la jornada final de la Fase Regular de la Liga Endesa. Los verdes están obligados a ganar en el Buesa Arena y esperar, además, que el Surne pierda a la misma hora en La Laguna, para que se dé la carambola de resultados ideal para que el equipo verde y morado juegue el play off por el título de Liga.

Los malos resultados de las últimas semanas han sacado al equipo verde y morado del Top 8. Una situación que se vuelve límite antes de jugar contra el Baskonia esta última jornada liguera. Nadie esperaba este escenario y el reto es mayúsculo para no acabar la temporada antes de tiempo.

Bajas

El equipo viajó a Vitoria con las bajas seguras del «apartado» Chris Duarte y de los lesionados Tyson Pérez y Emir Sulejmanovic. La verdad es que es necesario más que nunca hacer un partido casi perfecto, porque si no será muy complicado poder asaltar el fortín vitoriano.

Buen momento del rival

El Baskonia se juega mucho. Y ese es otro problema para los intereses cajistas. Y es que el equipo de Paolo Galbiati tiene opciones para acabar incluso segundo la Fase Regular. Ganando al Unicaja, tendrá ventaja de campo en el play off y eso le hará jugar sin ninguna concesión frente a los verde y morados. Los vigentes campeones de la Copa del Rey llegan, además, en un buen momento de forma, tras haber ganado sus últimos cinco partidos ante equipos como el Río Breogán, Valencia Basket, UCAM Murcia, Covirán Granada y el mismísimo Real Madrid, este pasado miércoles.

Plantilla profunda

El buen curso que está protagonizando el conjunto dirigido por Paolo Galbiati tiene también su reflejo en las estadísticas. De hecho, el Kosner Baskonia es el segundo mejor anotador de la Liga Endesa (93,66), con el segundo mejor porcentaje de acierto desde los tiros libres (80,02%); tercero en valoración (104,88), tapones (3,59), tiros libres (20,16) y rebotes defensivos (26,28); cuarto en recuperaciones (8,09) y acierto desde el triple (37,06%) y tiros de 2 (57,33%); y quinto en rebotes totales (36,66) y mates (2,81).

Estos grandes números son debidos a la amplia plantilla baskonista, en la que destaca su poderoso perímetro liderado por el máximo anotador de la Liga Endesa, el alero Timothé Luwawu-Cabarrot (18,5 puntos, junto con 3,7 rebotes, 1,8 asistencias para 17,4 de valoración). Junto a él, el escolta tirador Markus Howard (15,8 puntos), Eugene Omoruyi (8,8 puntos, 2,6 rebotes), Rodions Kurucs (8,9 puntos, 4,3 rebotes), Tadas Sedekerskis (5,9 puntos, 3,9 rebotes), Matteo Spagnolo (7,5 puntos, 2,5 rebotes, 2,1 asistencias) y Gytis Radzevicius (5,1 puntos, 3,5 rebotes) completan todo un arsenal exterior.

En la dirección, el MVP de la Copa del Rey Trent Forrest (14,4 puntos, 4 asistencias, 3,5 rebotes) lleva el timón de los azulgranas bien secundado por Kobi Simmons (12,8 puntos, 2,5 asistencias) y Rafael Villar (2,6 puntos, 1,3 asistencias).

En la pintura, Mamadi Diakite (9,4 puntos, 4,6 rebotes, 1,8 tapones), Jesse Edwards (4,8 puntos, 3,6 rebotes), Khalifa Diop (3,5 puntos, 4,3 rebotes) y Clement Frisch (4,3 puntos, 2,9 rebotes) componen un cuarteto interior muy físico

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Todo o nada

La cita es a las 20.30 horas. Igual que el duelo entre La Laguna y el Surne Bilbao. Ojalá haya que estar muy pendiente de lo de Tenerife. Sería una gran noticia. ¿Será el último partido de la temporada 2025/2026 del Unicaja? Ojalá que no.

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