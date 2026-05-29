Baskonia 92-89 Unicaja: Triste adiós a la temporada

Se consumó el final que nadie quería, pero que se veía venir desde hace ya varias semanas. La Liga Endesa 25/26 ya es historia para el Unicaja. Un ¡29 de mayo! Demasiado pronto. Los de Ibon Navarro, que dieron la cara esta vez, perdieron este viernes 92-89 en el Buesa Arena. Otra derrota más en un final de Liga Regular para olvidar de los verde y morado. Y es que estos dos últimos meses han sido un suplicio para el equipo, para el club y para la grada. Así que, quizás, estas vacaciones antes de tiempo son lo mejor que les puede pasar a todos para resetear y volver con mucha más fuerza el próximo mes de agosto.

No hubo carambola

No hubo milagro en el epílogo del curso regular. Había que ganar en el Buesa y esperar que el Surne Bilbao perdiera en La Laguna. Pues ni una cosa ni la otra. Como quiera que el Unicaja no cumplió su parte del trato, ya no hubo ni que sufrir mirando lo que pasaba a casi 2.500 kilómetros de distancia entre tinerfeños y bilbaínos (82-87). El Unicaja termina noveno, fuera del Top 8, por primera vez desde 2022, cuando el club todavía no había arrancado esta última etapa gloriosa de 7 títulos seguidos. Una eliminación liguera difícil de digerir con el estómago tan lleno.

¿Decepción? ¿Fracaso?

Estar fuera del play off no es el sitio natural del proyecto verde y morado. ¿Decepción? ¿Fracaso?... Yo creo que es más fracaso que cualquier otra cosa. Pero respeto todas las opiniones. La calidad de la plantilla, el caché del entrenador y el músculo de una afición que ha acompañado a los suyos por todos los rincones de España, Europa y hasta a Singapur, me parece que obligaban a algo más que una novena plaza. Por lo menos, a disfrutar de un par de partidos de la postemporada. Por eso creo que el equipo ha fracasado en esta Liga Endesa.

Liga Endesa | Baskonia - Unicaja, en imágenes / ACBPhotos

Última jornada

Los últimos 40 minutos de la temporada cajista fueron mejores que muchos de los partidos precedentes. Pero ya no valieron para nada. Fue un quiero y no puedo. Este Baskonia es mucho más equipo. Si quieres ganarles tienes que dar el 200% y esperar que ellos no tengan su día. Es otra de las diferencias con el Unicaja del pasado reciente, que ganaba cuando jugaba bien, cuando jugaba regular y, muchas veces, también cuando jugaba mal.

Primer tiempo

El Unicaja engañó a todos en el arranque en el Buesa Arena. Hizo daño en el rebote de ataque al Baskonia y se puso 1-7. El rival se reordenó, aparecieron desde el banquillo Luwawu-Cabarrot, Diakite y Omoruyi y el partido cambió de forma radical: 19-11. El Unicaja alternó defensas zonales y al hombre en busca de importunar al ataque vasco. Frenó el ritmo del rival, pero no estuvo fino ni con ideas de cara a la canasta baskonista y el primer cuarto se cerró con 21-16.

El equipo dio la cara en Vitoria. / ACBPhotos / LMA

Mejoró el Unicaja en defensa en el segundo parcial, pero volvió a faltarle frescura de ideas para mover el balón. Al equipo, este curso, le ha "matado" no tener jugadores capaces de anotar de manera compulsiva. Los dos que ficharon el verano pasado para hacerlo, no lo han hecho. Y por ahí se explican muchas cosas. Galbiati paró el partido con 26-24 y algo más de medio cuarto por jugarse.

TLC salió al rescate de los suyos. Hizo un par de triples y puso al Baskonia 9 arriba. Ibon llamó a los suyos al rincón de pensar. El intercambio de triples en uno y otro lado cerró el primer tiempo con 46-39.

El Baskonia fue mejor que el Unicaja. / ACBPhotos / LMA

Segundo tiempo

El intercambio de canastas permitió al Unicaja estar con opciones de dar la sorpresa durante el tercer cuarto. Barreiro igualó 56-56 con un tiro libre. Rubit hizo daño en la pintura. Con 67-64, se lió. Balcerowski empujó a Omoruyi, TLC se fue a por el polaco y se montó una tangana. El Buesa se encendió y el choque llegó a su último cuarto con 71-69.

Al Unicaja le faltó en ese tramo final acierto para meter más miedo al rival. Eso y un poco más de calma. Rubit siguió manteniendo al equipo, pero Simmons decidió que era su momento y con 6 puntos seguidos, 87-80. En ese momento, el Surne certificó su triunfo en Tenerife y el final de la temporada para el Unicaja, que terminó ya bajando los brazos: 92-89.

Adiós 25/26, hola 26/27

El final es muy malo, es cierto, pero tampoco ha sido una temporada para romper el abono ni para quemar el club. Se ganó la Copa Intercontinental en septiembre, se estuvo en la Copa del Rey de Valencia y también en la Final Four de la BCL. Lo que pasa es que quedar fuera del play of por el título no tiene justficación.

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En Vitoria se cerró este viernes un ciclo maravilloso y se abre otro que debe ser ilusionante. Viene Melwin Pantzar, que pasará de verdugo ahora con el Surne Bilbao a refuerzo de garantías para empezar a edificar el proyecto 26/27. Hay mucho trabajo por delante. Los que tienen que decidir, que hagan lo que hicieron el verano del 22, del 23 y del 24. Pero nada parecido ¡¡por favor!! a lo que hicieron hace ahora 12 meses. Será una buena noticia para todos.