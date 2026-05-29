Ibon Navarro, tras la eliminación del Unicaja: "No es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora"

Los astros no se cruzaron -como era de esperar- en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa y el Unicaja se queda fuera del play off. Ninguno de los dos imperativos para que los verdes siguiesen en la pelea por el título se dieron: ni los cajistas ganaron al Baskonia (92-89) ni el Bilbao perdió en Tenerife (82-87). Eso sí, los de Ibon Navarro compitieron de forma muy digna en una cancha tan dura como es el Buesa Arena. El técnico vitoriano habló en rueda de prensa tras la derrota, no se mojó sobre su continuidad, pero sí hizo referencia a una "reflexión con el club para ver qué podemos hacer mejor de cara al año que viene".

Valoración del partido de Ibon Navarro

"Felicitar al Kosner Baskonia por la victoria. También quería felicitar a mis jugadores por el esfuerzo. Como no podía ser de otra manera, hemos vuelto a perder a un jugador durante el partido, James Webb. Pese a eso y a nuestro porcentaje desde el tiro libre, que ha sido así todo el año, el equipo ha peleado hasta el final, se ha agarrado al partido. Hemos tenido varias opciones de ponernos por encima en el marcador, pero no hemos estado acertados en algún tiro abierto, tampoco en los tiros libres...

James Webb III salió tocado del partido ante el Baskonia. / ACBPhotos / LMA

Era la manera de intentar meter un poco el miedo al Baskonia, que creo que ha estado sereno, con un Luwawu-Cabarrot espectacular en la primera parte. Y al final del partido, entre Simmons y Diakite, han matado el partido. Felicitar al Baskonia y desearle toda la suerte del mundo para los play off. Cerramos una temporada complicada que habrá que analizar para mejorar".

Reflexión sobre quedarse fuera del play off

"Si hubiésemos ganado, tampoco habríamos entrado porque ha ganado el Bilbao. Es una reflexión que hay que hacer con el club para ver qué podemos hacer mejor de cara al año que viene. No digo para volver a estar donde hemos estado estos tres años, sino para, por lo menos, estar en los play off.

Es verdad que el equipo ha cumplido objetivos durante el año: estuvimos en la Copa y en la Final Four de la BCL, pero es verdad que estos últimos dos meses nos hemos caído. Hemos acumulado demasiados problemas que ya íbamos arrastrando, pero que hemos sido capaces de tapar, y en estos últimos dos meses no hemos sido capaces de gestionarlos todo lo bien que necesitábamos hacerlo para ser competitivos y agarrar una plaza de play off que, insisto, a falta de 12 jornadas parecía que era una cosa que podíamos conseguir y no ha podido ser".

Gestión personal

"Intento mantenerme al margen de todo. Sé que ha habido más problemas de los que conozco por la cantidad de gente dándome ánimos. No me he enterado de mucho porque me he quitado de las redes sociales, porque no me van bien, y sé muy poco de lo que ha pasado.

Teníamos un partido y medio y teníamos que intentar sacar una victoria. Y de verdad que no me he enterado muy bien de lo que ha pasado. Estaba centrado en el equipo e intentar ganar hoy. Siempre es especial volver a casa. Otros años hemos conseguido victorias muy importantes, de mucho prestigio aquí, y hoy, con menos armas, hemos competido muy bien, pero no ha sido suficiente".

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Futuro de Ibon Navarro

"Como decía, esta es mi casa, pero me vais a perdonar que espere a estar en mi casa de verdad ahora para estar con vuestros compañeros, no aquí. Creo que no es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora".