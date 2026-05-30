Las frías cifras del Unicaja 2025/2026: 33 victorias y 22 derrotas

La temporada 2025/2026 del Unicaja se puede resumir en una cifra global: 55 partidos oficiales, 33 victorias y 22 derrotas. Un balance positivo en lo numérico, pero muy alejado de la sensación de autoridad que el equipo de Ibon Navarro transmitió durante buena parte de los últimos cursos. El resumen de la temporada tiene de todo: otro título para las vitrinas, presencia en la Copa del Rey de Valencia, presencia en la Final Four de la Basketball Champions League, pero también una caída de rendimiento muy evidente en el tramo decisivo que le ha dejado sin play off, cuatro años después. Un lunar que marca la nota final

Copa Intercontinental

El curso arrancó de la mejor manera posible. El Unicaja volvió a proclamarse campeón de la Copa Intercontinental tras derrotar al NBA G League United en la final de Singapur por 71-61, logrando así su segunda corona consecutiva en esta competición. En ese torneo, el equipo firmó un pleno de 3 victorias en 3 partidos. Fue el séptimo título para la "era Ibon Navarro" en Málaga.

El Unicaja levantó la Copa Intercontinental FIBA 2025 / FIBA

La Liga Endesa, de ilusión a decepción

La Liga Endesa ha sido el termómetro más duro. El Unicaja firmó 17 victorias y 17 derrotas, noveno clasificado, con 2.978 puntos a favor y 2.956 en contra. La cifra explica por sí sola la montaña rusa. El equipo llegó a estar asentado en la zona noble, pero una racha muy negativa en primavera lo sacó del Top 8 y lo dejó fuera de la lucha por el título. Y es que el Unicaja pasó de soñar con el Top 4 hasta mediada la segunda vuelta, al fracaso de quedarse sin billete en la postemporada.

Europa sostuvo el prestigio

En la Basketball Champions League, la hoja estadística fue mucho más sólida: 16 partidos, 13 victorias y solo 3 derrotas, con la tercera posición final. El camino continental fue notable: 6-0 en la fase regular, 4-2 en el Round of 16, clasificación para la Final Four y victoria final en el partido por el tercer puesto ante La Laguna Tenerife, tras perder en semifinales contra el AEK de Atenas. Es verdad que el Unicaja no pudo defender el título, pero volvió a estar entre los cuatro mejores de la competición. No es poco. Aunque, para un equipo que venía de ganar, competir y acostumbrarse a levantar trofeos, el tercer puesto supo más a consuelo que a éxito pleno.

El Unicaja ha firmado una temporada irregular. / BCL

Las copas, dos golpes secos

En los otros torneos ACB, el balance fue mucho más pobre. En la Supercopa Endesa, jugada en Málaga, el Unicaja cayó en semifinales ante Valencia Basket por 87-93. No hizo mal partido aquel día el Unicaja, pero quizás ya se empezaron a ver algunas costuras que a lo largo del curso han desembocado en este mal final.

En la Copa del Rey, la defensa del título también terminó a las primeras de cambio con un durísimo 100-70 frente al Real Madrid en cuartos de final. Entre ambas competiciones: 2 partidos, 2 derrotas, de diferente manera, pero derrotas al fin y al cabo.

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Final demasiado pronto

Se cierra una temporada de desgaste. El Unicaja ha seguido compitiendo, ha ganado otro título internacional y ha vuelto a pisar una Final Four europea. Pero las cifras también cuentan otra historia: la de un equipo que ha perdido regularidad, frescura y contundencia en el momento clave. Un balance de 33-22 no es a lo que el equipo nos había acostumbrado. Y es que el listón que se ha puesto este Unicaja ya no permite valorar solo los números. También pesan las sensaciones. Y esas, al final del curso, han quedado muy tocadas. Toca resetear y pensar en un mejor Unicaja 2026/2027.