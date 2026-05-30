¿Cumplirá Ibon Navarro su contrato en el Unicaja? El futuro del técnico, primera incógnita a despejar del próximo proyecto 2026/2027

La temporada 2025/2026 ya es historia para el Unicaja. Los verdes perdieron en Vitoria en la última jornada de la Fase Regular y no jugarán el play off por el título a partir de la próxima semana. Un fracaso deportivo para un equipo plagado de problemas físicos durante todo el curso, pero que debería estar en el Top 8 sí o sí.

El primer movimiento de la postemporada

Una vez finalizada la temporada, la primera gran carpeta que deberá abrir el club de Los Guindos no estará directamente sobre la mesa de los fichajes. Antes de pensar en nombres, posiciones, renovaciones o salidas, la entidad malagueña tiene una cuestión mucho más determinante que resolver: saber qué va a pasar con Ibon Navarro.

El entrenador vitoriano tiene un año más de contrato firmado, hasta junio de 2027, pero eso no convierte automáticamente su continuidad en una certeza absoluta. El baloncesto europeo se mueve con rapidez, los banquillos importantes también miran al mercado y el prestigio acumulado por Ibon en Málaga le coloca inevitablemente en el radar de proyectos de mayor escaparate continental. Esta misma campaña, sin ir más lejos, se le ha relacionado con el Bayern de Múnich y con el Barça, aunque es verdad que su representante y el propio Ibon, han negado cualquier tipo de negociación con ambos clubes en el momento que aparecieron esas informaciones.

Ibon Navarro dando instrucciones a sus jugadores ante el Río Breogán. / ACB PHOTO / MARIANO POZO

Confianza ciega en Ibon Navarro

El Unicaja parte de una posición clara: Ibon Navarro es el eje del proyecto. No solo por los títulos logrados desde su llegada, sino por haber reconstruido la identidad competitiva de un club que venía de años de inestabilidad. Con él, el equipo volvió a ganar, a competir con personalidad y a recuperar una conexión con la grada que parecía deteriorada. Independientemente de que esta campaña no ha sido buena, el pasado reciente es el que es. Y será muy difícil de superar por nadie en el futuro.

Por eso, en Los Guindos todo parece orbitar ahora mismo hacia el banquillo. La planificación del próximo curso no puede avanzar igual con Ibon que sin Ibon. No es solo una cuestión del nombre del entrenador. Es una cuestión de modelo, de perfiles, de roles y de jerarquías.

Planificación pendiente

La verdad es que el Unicaja 2026/2027 necesita tomar decisiones importantes. Hay que revisar el rendimiento de la plantilla, valorar continuidades, medir posibles salidas y reforzar un bloque que este curso ha mostrado síntomas de desgaste. Pero todo ese trabajo queda condicionado por la respuesta de Ibon.

Si continúa, el club podrá trabajar sobre una línea conocida: mantener una base competitiva, corregir errores y reconstruir algunas piezas sin tocar la columna vertebral del proyecto. Si decide marcharse, el escenario cambiaría por completo. Entonces habría que buscar un sustituto capaz de asumir una herencia exigente, con poco margen de mejora en el global de la etapa del vasco en el banquillo cajista y con la obligación de sostener un nivel competitivo que ha sido la envidia del baloncesto español hasta el pasado verano

Ibon Navarro y Alberto Miranda durante la reanudación ante el Joventut. / ACB PHOTO / DAVID GRAU LLINARES

Una decisión inminente

En la previa del partido Unicaja-Breogán, Ibon Navarro aseguró que hablaría de su futuro al final de la temporada. El momento ha llegado. Porque el problema no es solo saber si Ibon seguirá o no. También lo es el tiempo. Saberlo o antes posible para poder maniobrar. El mercado se mueve rápido y los tiempos hay que saber manejarlos.

La entidad malagueña ha demostrado en los últimos años que sabe anticiparse. Esa ha sido una de las claves de su éxito reciente. Fichó a Kameron Taylor justo en el momento oportuno. Rescató a Yankuba Sima del baloncesto italiano porque era el momento ideal para poder sacarlo del Reyer Venezia. Firmó a Tyson Pérez o a Melwin Pantzar una temporada antes de necesitarlos, para dejarlos mientras tanto cedidos en otros equipos. Incluso apostó por el propio Ibon Navarro justo en el momento en el que quedó apartado del MoraBanc Andorra.

Incógnita a despejar

De momento, la incógnita está en el aire. Ibon tiene contrato. El Unicaja quiere su continuidad. Pero falta la confirmación más importante: que el técnico también quiera seguir liderando el próximo proyecto cajista. Y de esa respuesta dependerá buena parte del futuro inmediato del Unicaja 2026/2027.