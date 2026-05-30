El Unicaja jugará la próxima BCL 2026/2027

Con la temporada del Unicaja terminada un 29 de mayo, solo queda dirigir ya el foco únicamente hacia el próximo curso. Es evidente que habrá una reestructuración en la plantilla y está por ver si en la propia dirección del banquillo. Lo que son seguras también son las competiciones que se jugarán, al menos las que se pueden saber con antelación. Entre ellas, quizá la que más debate ha causado en la época reciente del conjunto cajista, la Basketball Champions League.

Sin Intercontinental ni Supercopa Endesa

El Unicaja no disputará en septiembre -como vino haciendo los dos pasados cursos- la Copa Intercontinental de la FIBA. Visto el panorama, el bronce en la Basketball Champions League esta temporada no ha estado ni tan mal. Sin embargo, después de no revalidar la tercera corona europea, no se puede optar a hacerlo con el torneo que cita a los ganadores de cada continente.

El Unicaja levanto su segunda Copa Intercontinental FIBA en 2025. / FIBA

Tampoco se enlazará con la Supercopa Endesa de Badalona. Después de que los verdes perdieran en semifinales en la de Málaga 2025, son Valencia Basket, campeón de la misma; Kosner Baskonia, ganador de la Copa del Rey; Asisa Joventut como equipo anfitrión; y el que alce la Liga Endesa, a la que ya no opta el Unicaja, los cuatro conjuntos que batallarán en la ciudad catalana.

Sexto curso del Unicaja disputando la BCL

Habrá que esperar al término de la primera vuelta liguera para saber si se estará en la Copa del Rey 2027. Lo que sí es seguro es que el equipo de Los Guindos repetirá por sexta temporada consecutiva como participante de la BCL.

Hace unos días se confirmó el salto de La Laguna Tenerife a la Eurocup, que ya disputó el pasado curso el BAXI Manresa. A falta de oficialidad por parte de la Federación Internacional, la Liga ACB tiene asignadas cuatro plazas para la fase de grupos de la 'Champions' 2026/27, más otro billete para acceder mediante torneos de clasificación. No se descarta, por cierto, que al final sean 5 plazas seguras, más una sexta, para esa fase previa. En base a méritos deportivos -sin contar a los conjuntos que disputan Euroliga- actualmente serían UCAM, Joventut, Surne Bilbao y Unicaja los que cuentan con presencia y el Breogán iría a la lucha previa (mientras no se confirme la quinta plaza para la ACB). Eso sí, también ha sonado que los universitarios y los "hombres de negro" podrían acompañar en el camino hacia la Eurocup a los tinerfeños, lo que cambiaría la lista de participantes en la competición FIBA. Pero por ahora son solo rumores. Por su parte, el Gran Canaria se cae de cualquiera de las ecuaciones, después de confirmar su descenso en la última jornada liguera.

Así, en este sentido, no hay ruido alrededor del cuadro cajista. Durante algunas semanas se dudó incluso de que el Unicaja lograra billete para la BCL, pero ese "problema" ya está solucionado Los malagueños seguirán compitiendo por hacer historia en la Basketball Champions League y ser el primer equipo en ganarla en tres ocasiones. ¿Será la del curso 2026/2027?