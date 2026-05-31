Casting abierto para el banquillo del Unicaja: Se busca entrenador con experiencia en la Liga Endesa

El Unicaja deberá reinventarse de cara a la próxima temporada. Será raro ir al Martín Carpena y no ver a Ibon Navarro sentado en el banquillo cajista. El técnico vitoriano comunicó este domingo que no cumple el año de contrato que tenía firmado para la próxima temporada 2026/2027 y su etapa al frente del equipo verde y morado ya es historia.

Palmarés inolvidable

Se va un gran técnico, el mejor en resultados que ha pasado por el club de Los Guindos, con 7 títulos en su palmarés: Copa del Rey de Badalona 2023, Copa del Rey de Gran Canaria 2025, Supercopa Endesa Murcia 2024, BCL 2024, BCL 2025, Intercontinental 2024 e Intercontinental 2025.

Ibon Navarro no seguirá en el Unicaja. / EFE

Casting abierto

A partir de ahora, comienza el casting para buscar a su sustituto. El que venga no lo va a tener nada fácil porque la sombra de Ibon va a ser muy alargada. En el club nadie quería este desenlace. En conversaciones privadas aseguran que Ibon era la primera opción, la segunda y la tercera. No se habían planteado hasta este mismo domingo buscar otra alternativa.

Desde el pasado viernes, cuando acabó la temporada y la posible salida de Ibon ya era un secreto a voces, son decenas de ofrecimientos que han llegado al teléfono de Juanma Rodríguez, director deportivo cajista. Españoles, extranjeros, técnicos con pasado reciente en la Euroliga, jóvenes con menos currículum pero con hambre... Málaga y el Unicaja siguen siendo un destino deseado para casi cualquiera de los que no están asentados en la elite.

A falta de oficialidad

De momento, hay que cerrar de forma oficial la etapa de Ibon Navarro, con el que hay que llegar a un acuerdo de rescisión, antes de fichar otro entrenador. Eso sí, hay unas líneas rojas que no se quieren saltar y a partir de ellas se trabajará en el nombre del sustituto. Una condición que será clave para elegirlo es que conozca la Liga Endesa. No tiene por qué ser un entrenador español, pero si es extranjero, lo que es seguro es que será alguien con mucha experiencia en los banquillos de la ACB.

López Nieto y Juanma Rodríguez, presidente y director deportivo del Unicaja. / Unicajab/Fotopress

Perfil ideal

También se buscará un perfil de alguien con ganas de seguir con el legado que deja el vasco y con métodos parecidos a los que implantó el "plan de Ibon" en Málaga hasta llevar al Unicaja a ganar todas las competiciones que ha disputado, a excepción de la Liga Endesa.

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Es pronto para dar nombres. Hay algunos que ya están descartados, pero la lista de aspirantes es muy amplia. Los próximos días habrá novedades porque para el club tener cerrado el banquillo es una cuestión clave, antes de decidir altas, bajas y la llegada de nuevos refuerzos para el proyecto 2026/2027.