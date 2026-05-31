Próximo entrenador
Casting abierto para el banquillo del Unicaja: Se busca entrenador con experiencia en la Liga Endesa
El club, tras conocer la decisión de Ibon Navarro de no cumplir el año que tenía firmado, se lanza al mercado para encontrar un nuevo técnico que lidere el proyecto verde y morado a partir de la próxima pretemporada
El Unicaja deberá reinventarse de cara a la próxima temporada. Será raro ir al Martín Carpena y no ver a Ibon Navarro sentado en el banquillo cajista. El técnico vitoriano comunicó este domingo que no cumple el año de contrato que tenía firmado para la próxima temporada 2026/2027 y su etapa al frente del equipo verde y morado ya es historia.
Palmarés inolvidable
Se va un gran técnico, el mejor en resultados que ha pasado por el club de Los Guindos, con 7 títulos en su palmarés: Copa del Rey de Badalona 2023, Copa del Rey de Gran Canaria 2025, Supercopa Endesa Murcia 2024, BCL 2024, BCL 2025, Intercontinental 2024 e Intercontinental 2025.
Casting abierto
A partir de ahora, comienza el casting para buscar a su sustituto. El que venga no lo va a tener nada fácil porque la sombra de Ibon va a ser muy alargada. En el club nadie quería este desenlace. En conversaciones privadas aseguran que Ibon era la primera opción, la segunda y la tercera. No se habían planteado hasta este mismo domingo buscar otra alternativa.
Desde el pasado viernes, cuando acabó la temporada y la posible salida de Ibon ya era un secreto a voces, son decenas de ofrecimientos que han llegado al teléfono de Juanma Rodríguez, director deportivo cajista. Españoles, extranjeros, técnicos con pasado reciente en la Euroliga, jóvenes con menos currículum pero con hambre... Málaga y el Unicaja siguen siendo un destino deseado para casi cualquiera de los que no están asentados en la elite.
A falta de oficialidad
De momento, hay que cerrar de forma oficial la etapa de Ibon Navarro, con el que hay que llegar a un acuerdo de rescisión, antes de fichar otro entrenador. Eso sí, hay unas líneas rojas que no se quieren saltar y a partir de ellas se trabajará en el nombre del sustituto. Una condición que será clave para elegirlo es que conozca la Liga Endesa. No tiene por qué ser un entrenador español, pero si es extranjero, lo que es seguro es que será alguien con mucha experiencia en los banquillos de la ACB.
Perfil ideal
También se buscará un perfil de alguien con ganas de seguir con el legado que deja el vasco y con métodos parecidos a los que implantó el "plan de Ibon" en Málaga hasta llevar al Unicaja a ganar todas las competiciones que ha disputado, a excepción de la Liga Endesa.
Es pronto para dar nombres. Hay algunos que ya están descartados, pero la lista de aspirantes es muy amplia. Los próximos días habrá novedades porque para el club tener cerrado el banquillo es una cuestión clave, antes de decidir altas, bajas y la llegada de nuevos refuerzos para el proyecto 2026/2027.
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Si hay un equipo contra el que no quiere nadie jugar ahora es el Málaga CF
- Ibon Navarro, tras la eliminación del Unicaja: 'No es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora
- Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Málaga CF de la última jornada regular
- La pequeña cala de Málaga escondida entre rocas y acantilados: perfecta para bucear y ver sus corales y fondo marino
- Málaga instala 22 nuevos radares en sus calles: así funcionan y por qué no multan
- El Unicaja jugará la próxima BCL 2026/2027
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos