Ibon Navarro deja el Unicaja: se va el mejor entrenador en la historia del club

La continuidad de Ibon Navarro era la gran incógnita del Unicaja 2026/27 y ya se ha despejado. Aunque todavía no de forma oficial. El técnico vitoriano no seguirá al frente del proyecto cajista. A pesar de contar con un año más de contrato con la entidad de Los Guindos y de no tener cerrado ningún banquillo en el que continuar su carrera profesional la próxima campaña 2026/2027 (aunque hay varios equipos con los que ha sido vinculado), el entrenador más laureado de toda la historia verde y morada comunicó su decisión al club, en la mañana de este domingo, de no seguir dirigiendo al conjunto malagueño.

Ibon Navarro: técnico más laureado de la historia cajista

De esta forma, se pone fin a uno de los 'planes' más trascendentes del baloncesto moderno. Una etapa dorada que comenzó en febrero de 2022, cuando el vitoriano aterrizó en la Costa del Sol en un momento muy delicado y que termina en 2026 con siete títulos en su palmarés. Tras reemplazar a Katsikaris, deja abierta una plaza de entrenador del Unicaja que se resolverá en los próximos días.

Ibon Navarro comunicó su intención al club cajista este domingo y, aunque el presidente de la entidad verde y morada, Antonio Jesús López Nieto, intentó convencerlo, la decisión estaba tomada. Las últimas semanas han sido claves para tomar esta decisión. A Ibon Navarro le ha podido la presión de tantos rumores sobre su persona, muchos de ellos interesados, que han desembocado en que haya preferido irse del club sin cumplir el año que tenía todavía firmado: 2026/2027.

Con 180 triunfos en 261 partidos, 2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Intercontinentales y 1 Supercopa se cierra un ciclo inolvidable. Su futuro puede que esté lejos de España y de la ACB. Alemania, Italia, Turquía y Serbia han sido países en los que ha aparecido su nombre como opción de futuro. De momento, toca esperar a que lo que informó hoy Sur.es y está confirmado por este diario, se haga oficial en las próximas horas.