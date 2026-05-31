Planificación
Unicaja 2026/27: 18 jugadores, 18 decisiones
Tras cerrar la temporada 2025/26 sin clasificarse para el play off de la Liga Endesa, el Unicaja inicia un proceso de reflexión clave para reconstruir un proyecto con aspiraciones de cara al próximo curso
El Unicaja cerró en Vitoria la temporada 2025/26, antes de tiempo, teniendo en cuenta los mínimos exigidos para un equipo como el cajista. Desde ya comienza la planificación del próximo proyecto. Hay que hacer autocrítica, sí, pero sobre todo hay que tomar muchas decisiones y cambiar muchas cosas para que vuelva a existir una propuesta con aspiraciones importantes.
Lo primero es esclarecer el futuro de Ibon Navarro. El técnico vitoriano es el eje del plan verde y morado y su continuidad, a pesar de contar con un año más de contrato, no está asegurada. El otro gran foco, evidentemente, es la plantilla. Son 18 los jugadores que están en la órbita cajista a día de hoy, por lo que habrá que estudiar y resolver 18 situaciones.
Así está la plantilla
¿Cómo está la plantilla de cara al año que viene? El Unicaja tiene 18 jugadores con contrato. Los 12 que jugaron este viernes en Vitoria, más Chris Duarte (apartado, pero todavía con un año más de vinculación), Sulejmanovic, Tyson Pérez, Xavier Castañeda, Yannick Nzosa y Melwin Pantzar. La situación de todos ellos, uno a uno, es la siguiente:
Alberto Díaz
El malagueño ha cerrado otro curso tortuoso en lo físico con problemas en la mano. El capitán ha estado irregular, como el equipo, aunque su impacto total y su influencia van más allá de los números. En 2023 firmó su acuerdo con el club de su vida hasta 2028. Es una pieza segura en el próximo proyecto.
Justin Cobbs
El californiano aterrizó en Málaga antes de la Copa del Rey como refuerzo ante la baja aquellos días de Alberto Díaz. Su experiencia y templanza supieron guiar al equipo en alguna ocasión. Sin embargo, perdió protagonismo en el tramo final del curso. Acaba contrato y no seguirá.
Kendrick Perry
El internacional por Montenegro ha librado un curso a la par que el grupo: con muchos altibajos. No obstante, sigue siendo uno de los líderes tanto dentro como fuera de la pista. El 'Boquerón' tiene vinculación hasta 2027. Se mantendrá como elemento importante en el Unicaja.
Melwin Pantzar
El jugador sueco es propiedad del Unicaja desde el pasado verano, aunque ha disputado este curso cedido en Bilbao. Ha hecho una temporada espectacular. Fue apuesta de futuro a corto plazo, alentada por su condición de cupo, y será una de las piezas fundamentales del club de Los Guindos la campaña que viene. Su contrato lo ubica en la Costa del Sol hasta 2030.
Chase Audige
El exterior con pasaporte jamaicano llegó como refuerzo de invierno, tras la salida de Castañeda. Ha estado en los extremos: o participaciones muy destacadas o encuentros llenos de errores. Es un jugador de rotación que en una plantilla larga podría tener un mínimo encaje. Acaba contrato y sería una sorpresa verlo en la próxima pretemporada.
Tyler Kalinoski
El estadounidense ha demostrado un compromiso tremendo con el club de Los Guindos. A pesar de numerosos contratiempos físicos, ha hecho tremendos esfuerzos por remar hasta el último día. Las circunstancias le han impedido estar a su mejor nivel, pero su calidad le ha mantenido con peso. Renovó en 2024 hasta 2027. Seguirá vistiendo de verde y morado.
Xavier Castañeda
Un fichaje frustrado del pasado mercado estival. Nunca se adaptó a las necesidades del equipo de Ibon Navarro. Se le buscó salida, como cedido, en diciembre a Lleida, pero dijeron que no superó las pruebas médicas. Sí lo hizo en Andorra, donde fue baja dos meses por una rotura de isquios, equipo en el que ha terminado el curso. Firmó por esta temporada, más otra adicional que, por motivos obvios, no cumplirá. Adiós y suerte.
Jonathan Barreiro
El gallego ha sido de lo más regular dentro de este Unicaja, lo que tiene su mérito. Siempre al pie del cañón, tirando con gran parte del trabajo 'sucio'. Uno de los grandes ejes de la defensa y de la ayuda en el rebote. Tiene contrato hasta 2027 y es cupo. A pesar de algunos rumores de posibles fichajes de jugadores en su posición, lo normal es que siga.
Nihad Djedovic
El bosnio ha sido un ejemplo de coraje. Forzó hasta el último día. Su temporada ha sido bastante notable, liderando al grupo -también de puertas para adentro- con su veteranía en numerosas ocasiones. Eso, junto con su condición de cupo son dos alicientes para su posible continuidad. Acaba contrato este mes de junio. ¿Seguirá?...
Chris Duarte
El paso del dominicano por la Costa del Sol ha sido nefasto, tanto en lo deportivo como en lo personal. El exNBA ha sido una decepción en Málaga y su relación con vestuario y staff ha enlazado problemas durante todo el curso. Se está a la espera de que se resuelva el expediente disciplinario que le abrió el club, mientras sigue suspendido de empleo. Habrá que ver cómo se resuelve su situación porque le queda un año de contrato. Evidentemente, es baja segura para el Unicaja 2026/2027.
Tyson Pérez
El jugador hispano dominicano ha tenido un año muy problemático con las lesiones. Mientras estuvo sano, demostró que puede ser un jugador diferencial. Además, es cupo. Renovó el pasado verano con el Unicaja, tiene contrato hasta 2029, por lo que su continuidad el curso que viene está asegurada. Una de las piedras sobre las que edificar el nuevo proyecto.
James Webb III
El extracomunitario fue el primer fichaje del pasado verano. Ha jugado de alero y de ala-pívot. Se ha mostrado versátil, pudiendo incluso abrir el campo con tiro exterior. Acabó el curso lesionado. Firmó 1+1, pero no es segura su continuidad. Sí hay margen para mejorar, quizás en esa posición se tenga que hacer un esfuerzo este verano. Duda seria.
Emir Sulejmanovic
El interior bosnio ha tenido una temporada muy irregular. No le ha ayudado tener que jugar de "4" o de "5" en función de las circunstancias. No se le puede negar mucho trabajo sordo por su parte. También tiene en su contrato una opción a un año más, pero su futuro no se puede garantizar que sea de verde y morado. Su condición de cupo en la BCL y que tiene un contrato "barato" juegan a su favor.
Killian Tillie
El francés ha arrastrado todo el curso problemas en la rodilla que le han impedido jugar con normalidad. En general, ha estado bastante lejos de un nivel que ya mostró en Málaga. Renovó el pasado verano por un año, más otro opcional, pero todo hace indicar que puede ser uno de los que dejen el club en las próximas semanas.
Olek Balcerowski
El polaco es un fijo en el Unicaja 2026/2027... salvo que venga algún equipo este verano, pague su cláusula y se lo lleve. No tiene pinta. Renovó hace unos meses por dos temporadas más (2028) y se confía que dé un paso adelante y siga creciendo como jugador en Málaga a partir del próximo curso.
Augustine Rubit
Otro de los fichajes de invierno, se quedó con la segunda plaza de extracomunitario. El estadounidense llegó para suplir la baja por lesión grave de David Kravish. Ha tenido poco protagonismo hasta que Ibon lo "redescubrió" como "4", más por necesidad que por convencimiento. No seguirá en el Unicaja 2026/2027. Baja segura.
David Kravish
Temporada para olvidar del norteamericano con pasaporte búlgaro, que se lesionó en la cuarta jornada de Liga y estuvo 6 meses de baja. Tiene contrato en vigor y todo lo que no sea verlo vestido de verde y morado la próxima temporada sería una sorpresa. Para Ibon Navarro es un jugador diferencial.
Yannick Nzosa
El congoleño ha jugado cedido esta temporada en Burgos. Aunque lleva en esta condición desde 2022 (Real Betis Baloncesto, Estudiantes y Fuenlabrada) para continuar con su desarrollo. No ha tenido demasiado peso en la rotación y números del San Pablo, también ha sido castigado por las lesiones. ¿Será su momento en Málaga? Es difícil imaginarlo en el equipo el próximo curso. Solo si hubiera problemas de cupos y una plantilla muy larga podría caber. Lo normal es que vuelva a salir en calidad de cedido.
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