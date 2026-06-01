El Estrella Roja serbio, otro club más que se vincula con Ibon Navarro

El futuro de Ibon Navarro está todavía en el aire, aunque sí es seguro que será lejos del Unicaja. El club malagueño todavía no ha oficializado la salida del técnico vitoriano pero, el pasado domingo, el hombre del 'plan' comunicó su decisión de abandonar la entidad, pese a tener un año más de contrato en vigor.

Ibon Navarro en una previa del Unicaja hablando en el pabellón José María Martín Urbano. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Vinculación desde Serbia con el Estrella Roja

Mientras se esperan movimientos oficiales en Los Guindos, continúan surgiendo informaciones que sitúan al entrenador vasco en la órbita de varios equipos de Europa. El destino que más peso ha tomado en las últimas horas llega desde Serbia. Según informó el portal Direktno, entre otros, el Estrella Roja habría presentado una importante oferta para hacerse con los servicios de Ibon Navarro de cara a la próxima temporada.

Después de una etapa en la Costa del Sol envidiable, con siete títulos en cuatro campañas y media, estaba claro que propuestas no le iban a faltar. El conjunto de Belgrado alcanzaría los 700.000 euros netos por temporada, además de contemplar una compensación económica de casi 400.000 euros para el Unicaja con el objetivo de facilitar su salida evitándole al propio coach hacerse cargo de su cláusula de salida (cercana a los 300.000 euros).

El interés del Estrella Roja llega pocos días después de la destitución de Sasa Obradovic, tras caer en las semifinales de la Liga Adriática ante su máximo rival, el Partizan de Joan Peñarroya. Una circunstancia que ha abierto la búsqueda de un nuevo líder para su banquillo. Además, en el club serbio mantiene una notable influencia el agente Misko Raznatovic, representante del propio Ibon Navarro.

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Raznatovic, agente de cabecera del Unicaja. / La Opinión

Otros rumores: Bayern, Barça, Bahcesehir...

Por el momento no existe confirmación oficial sobre el posible acuerdo, ni siquiera la hay sobre la salida de Ibon del Unicaja. Quizá la actual casa del excajista Tyson Carter sea el futuro de un entrenador que ya siempre formará parte de la historia del club de Los Guindos. O puede que simplemente se una a la larga lista de equipos para los que ha sonado o suena el vitoriano, como han sido Bayern, Barça o Bahcesehir turco. ¿Será la primera aventura de Navarro lejos de España? Eso sí que parece casi asegurado.