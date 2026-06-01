Ibon Navarro: Adiós al arquitecto del Unicaja multicampeón

Hay despedidas que se explican con una rueda de prensa, con una cláusula de salida, con un final de contrato o con una decisión personal. Y luego están las despedidas que necesitan algo más. La de Ibon Navarro del Unicaja, que será oficial en las próximas horas, pertenece a esa segunda categoría. Porque no se marcha únicamente un entrenador. Se va el hombre que cambió el estado de ánimo de un club, que devolvió al Carpena la costumbre de creer y que convirtió a un equipo perdido y sin rumbo en una referencia continental.

Febrero 2022

Ibon llegó en febrero de 2022, cuando el Unicaja vivía una de esas etapas grises que parecen no tener fondo. El equipo necesitaba orden, carácter, una idea y, sobre todo, alguien capaz de reconstruir la confianza desde los cimientos. No fue una obra rápida ni sencilla. Fue una tarea de arquitecto. De ahí que su adiós duela tanto. Porque Navarro no solo ha ganado partidos y títulos en Málaga. Ha construido.

Ibon Navarro, durante su debut en el Carpena. / L. O.

Obra de autor

Su Unicaja ha sido muchas cosas a la vez: competitivo, valiente, físico, solidario, reconocible y profundamente coral. Un equipo sin estrellas por encima del escudo, pero con muchos jugadores capaces de sentirse importantes. Esa fue una de sus grandes victorias silenciosas y quizás también uno de los motivos ahora de su marcha. Hasta este curso había logrado que todos defendieran una idea común. Que el grupo estuviera por encima de los nombres. Y en esta 2025/2026... se rompió el hechizo.

Siete títulos: todos menos la Liga Endesa

Y los resultados llegaron. Siete títulos en poco más de cuatro años: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas Intercontinentales FIBA y una Supercopa Endesa. Un palmarés que convierte esta etapa en la más brillante de la historia de un club a punto de cumplir ahora el medio siglo de vida. El Unicaja de Ibon ha ganado todas las competiciones que ha disputado en esta época excepto la Liga Endesa, la única frontera que se resistió a un proyecto que tocó casi todos los techos imaginables. ¡Lástima aquella semifinal contra el UCAM con ventaja de campo! Fue cuando más cerca estuvo esta etapa de la gloria liguera.

Badalona 2023: inicio del camino

La Copa del Rey de Badalona en 2023 abrió la puerta de la leyenda. Aquel título no fue solo una conquista deportiva. Fue el regreso emocional de un club a la primera línea. Después llegó la BCL, la confirmación europea, la Intercontinental, la Supercopa, otra Copa, otra Champions... y otra Intercontinental. El Unicaja dejó de ser una sorpresa para convertirse en un modelo. En España se hablaba de su energía, de su defensa, de su rotación interminable, de su capacidad para competir contra cualquiera. En Europa se miraba a Málaga como un ejemplo de cómo se puede ganar desde la identidad y no desde el talonario. El mundo del baloncesto en el Viejo Continente pedía, quería, suspiraba por ver al conjunto cajista codearse con los mejores en la Euroliga.

Ibon Navarro abrazando a Alberto Díaz tras ganar la Copa del Rey Badalona 2023. / ACBMedia

Gracias eternas

Por eso su marcha no puede medirse únicamente desde la nostalgia. También desde el agradecimiento. Ibon Navarro deja un legado que va mucho más allá de las vitrinas. Deja una cultura de trabajo, una exigencia, una manera de entender el baloncesto y una vara de medir que acompañará durante mucho tiempo al club. El próximo Unicaja, lo quiera o no, nacerá comparado con el suyo.

También se marcha en un momento extraño, con una temporada final que no ha tenido el brillo de las anteriores y con la Liga Endesa negándole al equipo el último gran sueño. Pero ni siquiera ese desenlace borra la dimensión de lo vivido. Al contrario, quizá ayuda a entender mejor la dificultad de mantenerse tanto tiempo en la cumbre. Ganar una vez es difícil. Hacerlo siete veces, reinventándose, sobreviviendo a lesiones, salidas, cambios de plantilla y rivales cada vez más preparados, es patrimonio solo de los grandes proyectos.

Nueva etapa

El Unicaja deberá abrir ahora una nueva etapa. Tendrá que elegir entrenador, recomponer certezas y decidir cómo se continúa después de una era que elevó las expectativas hasta límites desconocidos. No será sencillo. Porque sustituir a Ibon Navarro no consiste solo en encontrar un técnico. El tipo de apuesta será importante: seguir con el mismo modelo o cambiar la forma de trabajar.

Ibon Navarro dando instrucciones a sus jugadores ante el Río Breogán. / ACB PHOTO / MARIANO POZO

A Málaga le queda, además de un montón de banderolas colgadas del techo del Carpena, el recuerdo de las noches grandes, de las celebraciones, de las defensas que levantaban a la "marea verde", de los ataques con todos tocando el balón, de los títulos que parecían imposibles y acabaron siendo costumbre. Sí se mantiene la certeza de haber vivido una etapa irrepetible. Ibon Navarro se va dejando un Unicaja mucho mejor que el que encontró. Ese es, seguro, su octavo título.