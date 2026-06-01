La temporada 2025/2026 del Unicaja en 10 palabras

El Unicaja ha cerrado su actuación en la campaña 2025/26 en mayo. De forma prematura, el club de Los Guindos se ha despedido de un curso lleno de baches. La mirada está puesta ya en formar el próximo proyecto de forma competitiva. Sin embargo, al igual que los propios directivos han relatado a lo largo del año, es importante hacer autocrítica. Aquí van 10 palabras que definen lo que ha sido la temporada cajista.

Intercontinental

La temporada arrancó con la defensa del título intercontinental, cuya presencia estaba posibilitada después de haber revalidado la BCL de la campaña anterior. El Unicaja volvió a coronarse en Singapur para sumar su primer título del curso y, sin saberlo, también el único.

La banderola de la Copa Intercontinental 2025 ya luce en el techo del Carpena. / Gregorio Marrero

Lesiones

Las lesiones fueron uno de los grandes condicionantes del curso. Las bajas de larga duración de jugadores claves como Kravish o Tyson Pérez, unidas a las frecuentes visitas a la enfermería de otras piezas importantes como Djedovic, Kalinoski o Alberto Díaz afectaron a la continuidad del equipo y obligaron a modificar constantemente los planes de Ibon Navarro. La estabilidad era muy difícil de encontrar con este contexto y no se consiguió.

Kravish se retira lesionado en Tenerife. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Rumores

La temporada ha estado acompañada por constantes rumores sobre salidas y posibles cambios de ciclo. En la última fase del campeonato, sobre todo, hubo muchas especulaciones interesadas que afectaron a algunos jugadores y sobre todo a Ibon Navarro, al que se le colocó en un momento clave de la temporada en la órbita de otros equipos, lo que no fue bueno para encarar la recta final de una campaña, que ya venía siendo dura por otros aspectos.

Duarte

Chris Duarte fue el gran nombre del pasado verano y la principal apuesta del club para elevar el techo competitivo del equipo este curso recién terminado para los cajistas. Su llegada generó una enorme expectación, sin embargo, quedó en eso. Ni adaptación con sus compañeros y staff, ni con el baloncesto, ni con la afición, que no terminó de poder confiar en el llamado a ser líder. Una situación incómoda durante toda la temporada que acabó explotando en forma de story de Instagram en la Final Four de la BCL en Badalona. Ahora se espera la resolución del expediente disciplinario que tiene al dominicano suspendido de empleo. Ha sido, sin duda, el nombre propio de la 2025/2026.

Irregularidad

A diferencia de temporadas anteriores, el Unicaja alternó actuaciones correctas con partidos para olvidar, demasiados. La falta de físico, carácter o hasta calidad en algunas ocasiones reflejaron una irregularidad que marcó el desarrollo del curso. Nada que ver, desde luego, con ese Unicaja competitivo e intratable de los cursos anteriores.

Núcleo duro

En los momentos más complicados, los jugadores con más experiencia intentaron sostener al equipo. Alberto Díaz, Kendrick Perry, Kalinoski o Djedovic aportaron (cuando pudieron) liderazgo y conocimiento competitivo en una plantilla que necesitó apoyarse muchas veces en sus veteranos. Incluso han sido pilares muy mermados físicamente, forzando para no dejar sin ayuda al grupo.

Temporeros

Después de varias temporadas utilizando muy poco el mercado invernal, los contratiempos físicos o de adaptación obligaron al Unicaja esta vez a salir al mercado hasta en tres ocasiones durante la campaña. Chase Audige, Augustine Rubit y Justin Cobbs aterrizaron en Málaga para intentar paliar bajas. Sin embargo, sus impactos, por el motivo que sea, no terminaron de integrarse en un sistema muy exigente, a la par que se seguía desarrollando la competición.

Justin Cobbs y Chase Audige. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Rotación

Una de las cosas que más se ha comentado esta temporada es el reparto de minutos, un habitual en el 'plan' de Ibon Navarro, pero que había generado menos debate anteriormente porque el Unicaja terminaba los cursos con muchos títulos. El reparto de cargas y esfuerzos de la plantilla siguió siendo una de las señas de identidad del equipo. Sin embargo, las lesiones y los diferentes estados de forma y adaptación obligaron a reajustar continuamente las rotaciones, esta vez sin dar con la tecla de la fluidez habitual que había caracterizado al Unicaja en campañas anteriores.

Ibon

Ha sido la última temporada de la "era Ibon Navarro" en el Unicaja. Se va el mejor entrenador en la historia del club. Un técnico comprometido, al que le ha pesado la presión infinita de las últimas semanas. Con él se cierra el mejor ciclo del club de Los Guindos. No es el final ideal, pero es una de las noticias de la temporada.

El Unicaja no pudo continuar el duelo ante el Joventut. / ACB Photo / David Grau

Fracaso

La temporada quedó marcada por eliminaciones dolorosas en los momentos decisivos. Después de una imagen ilusionante en la Supercopa Endesa de Málaga ante el Valencia Basket, el 'palo' fue muy gordo en la ciudad del Turia durante la Copa del Rey. El Real Madrid arrasó con los cajistas, que acabaron perdiendo de treinta en un duelo sin opciones a partir del minuto 6 del encuentro de cuartos de final. Algo más duraron las esperanzas en las semifinales de la Final Four de la BCL, pero el resultado fue el mismo: derrota. Todo ello precedió a la única eliminación considerada realmente un fracaso. Porque no jugar el play off de la Liga Endesa no tiene justificación.