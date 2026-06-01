El Unicaja e Ibon Navarro cierran la temporada y el ciclo con la tradicional comida de fin de curso

El curso 2025/26 se cerró para el Unicaja, en las canchas, en mayo. Este 1 de junio el equipo cajista, junto con el presidente, el gerente, el director deportivo y un cuerpo técnico, encabezado por un Ibon Navarro que informó al club de su marcha este pasado domingo, despidió la temporada con el tradicional almuerzo. Cita en la que se reúne toda la plantilla pero a la que, por motivos obvios, Chris Duarte no acudió.

Ibon Navarro presente en el almuerzo

La campaña ha sido dura estamos de acuerdo. Los baches han sido numerosos, incómodos y, en el resumen general, demasiado altos para que este Unicaja pudiese esquivar los impactos. Sin embargo, también es importante cerrar etapas que han traído mucho éxito y felicidad en gran parte de su momento. La 'era Ibon Navarro' se inauguró en febrero de 2022 y se clausura, fuera de las pistas, el primero de junio de 2026.

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Casting abierto para el banquillo cajista

Esta claro que hay mucho que preparar para un proyecto que, aunque mantenga algunas bases importantes en el roster, se tiene que forjar en torno a otro líder de banquillo, sobre otro 'plan', que todavía no tiene nombre. Tanto Juanma Rodríguez como López Nieto tienen trabajo duro este mercado veraniego. Pero, antes, han tenido tiempo para una última cita con un grupo histórico que, sin su eje de referencia, se disuelve con la esperanza de que ambos vuelvan a reencontrar su camino en el futuro.