Un entrenador, Melwin Pantzar y 5-6 fichajes más necesita el Unicaja 2026/27

El Unicaja afronta un verano decisivo para configurar una plantilla capaz de seguir compitiendo al máximo nivel en la temporada 2026/27. Aunque el bloque que ha sustentado los éxitos recientes del club malagueño mantiene una base importante, la realidad es que la entidad de Los Guindos necesitará acudir al mercado con ambición y realizar varias incorporaciones, la primera de ellas la de un entrenador de garantías, a la que habrá que añadir varios jugadores para cubrir las bajas previstas y volver a ganar calidad.

Aterrizaje de Melwin Pantzar en Málaga

La única llegada confirmada hasta el momento es la de Melwin Pantzar. El base, propiedad del Unicaja desde el pasado verano, ha completado una temporada espectacular durante su cesión en Bilbao. Su fichaje respondió a una apuesta de futuro a corto plazo, impulsada además por su condición de cupo, un aspecto cada vez más valioso. El sueco, cuyo contrato le vincula con la entidad malagueña hasta 2030, está llamado a convertirse en una de las piezas fundamentales del proyecto cajista en los próximos años.

Melwin Pantzar celebra un triple con el Surne Bilbao Basket. / ACBPhoto

Contratos y cupos

En cuanto a los jugadores que continuarán, y basándonos en los contratos, todo apunta a que el núcleo de jugadores para la próxima campaña estará formado por Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Tyson Pérez, Olek Balcerowski y David Kravish. Junto a ellos son dudas Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro James Webb III o Emir Sulejmanovic. Eso sí, al haber un nuevo entrenador, todo hay que cogerlo con pinzas porque el que venga puede traer ideas distintas a las de Ibon Navarro. Y eso podría variar el dibujo.

La confección de la plantilla estará muy condicionada, como siempre, por la normativa de cupos. En un hipotético caso en el que se queden todos los de esta campaña 2025/2026, cosa improbable, contarían con esta condición Alberto Díaz, Tyson Pérez, Olek Balcerowski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Melwin Pantzar y, para la BCL, se uniría Emir Sulejmanovic. La ACB exige cuatro jugadores de formación local, mientras que la máxima competición de la FIBA pide cinco.

En este aspecto, está por ver qué decisión se adopta con Yannick Nzosa, cuyo regreso como cedido no parece probable.

¿Qué se necesita "comprar" en el mercado?

Analizando la plantilla, posición por posición, se entiende por qué el mercado será tan importante para el Unicaja. En la dirección de juego, el equipo estaría cubierto con Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melwin Pantzar. Sin embargo, en el perímetro habrá que buscar anotación y talento, justo lo que no dieron esta última campaña Xavier Castañeda y Chris Duarte. Parece imprescindible incorporar al menos un jugador “metepuntos”. Y que a poder ser, pueda desempeñarse en las dos posiciones exteriores. También sería importante encontrar un generador desde el juego exterior, aunque con Pantzar es verdad que ese problema es menor. Habrá que "comprar" físico para la posición de "3", independientemente de que Barreiro cumpla el +1 que tiene firmado en su contrato o salga este verano hacia otro destino.

Por dentro, Tyson Pérez, Balcerowski y Kravish parecen seguros, mientras "Sule" es duda. Una rotación interior a la que hay que darle muchísimo físico e intimidación. Se vio en la semifinal de la BCL contra el AEK que faltaba contundencia bajo los aros. Hay que mejorar ahí y ganar peso también en el rebote. Sin eso, contra los grandes equipos de la ACB y de Europa, no hay nada que hacer.

Perry besa a Kravish, tras acabar el partido contra el Lleida. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Ilusión

Por todo ello, más allá de la ilusionante llegada de Melwin Pantzar, el verano del Unicaja apunta a ser largo y muy intenso. Volver a la competitividad exigirá reconstruir buena parte de la rotación y acertar en un mercado ya de por sí complicado, en el que podrían llegar entre cinco y seis nuevos jugadores para acompañar a la base que seguirá defendiendo los colores verdes y morados la próxima temporada. Todo ello ya sin Ibon Navarro.